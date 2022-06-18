بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.. سامح عبدالعزيز يكشف الأسباب الحقيقية فى إستبدال ياسمين صبرى عن دورها بـ “الشادر”

صرح المخرج المعروف سامح عبدالعزيز، عن الأسباب الحقيقية فى إستبدال الفنانة الجميلة ياسمين صبرى فى المسلسل الشهير “الشادر”، وعن الأسباب التى دفعته إستكمال العمل بالمسلسل بدونها، والتى كان من المقرر بأن تقوم ياسمين بدور البطولة.

وأكد سامح عبدالعزيز، على أنه لا يجب التحدث عن مثل تلك الأمور ولكن تصريحات الفنانة ياسمين الأخيرة، والتى أثارت الكثير من الجدل عن إعتزارها وعدم مشاركتها العمل الفنى بسبب ضعف مستوى السيناريو، هى التى أخرجت غبدالعزيز عن صمته لينفى كل تصريحات صبرى ويؤكد بأن تصريحاتها وكلامها غير صحيح، وأوضح بأنه تم الاستغناء عنها بسبب عدم ملائمتها للشخصية التى تقوم ببطولتها، وأن الفنانة غير مناسبة تماماً لهذا الدور، ولهذا الأمر قرر إستبدالها والإستغناء عنها، وأكد على أنه يقوم حالياً بالبحث عن فنانة مناسبة لتجسيد هذا الدور.

وأبدى سامح إستيائه من تصريحات الفنانة ياسمين صبرى والتى تسئ بشكل واضح للعمل الفنى والسيناريو، وشدد بأن العمل بالمسلسل ما زال مستمر حتى الآن، وأنه سيتم الإعلان عن فريق العمل بالكامل فى غضون أيام مع التجهيز لبدء تصوير أحداث المسلسل.

وجديراً بالذكر، بأن مسلسل “الشادر” والذى يقوم بإخراجه سامح عبدالعزيز يغوص فى بحر الدراما الشعبية الجميلة، والتى تدور أحداثه فى منطقة شادر سمك على مدار 15 حلقة، وشارك بطولة المسلسل كلاً من “أشرف عبدالباقى، طارق صبرى، محمود حافظ، دينا، طارق عبدالحليم”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدى.