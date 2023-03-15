أبرز المعلومات حول مشروع القدية السعودي وأهم أهدافه

مشروع القدية السعودي هو أحد أبرز مشروعات رؤية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٣٠، والتي أطلقها الملك “محمد بن سلمان” -حفظه الله ورعاه-، المشروع ترفيهي ثقافي رياضي، ويعتبر ذلك المشروع منفذًا للكثير من الأفراد؛ للاستراحة من عناء الحياة وقضاء وقتًا ممتعًا وشيقًا مع أسرهم، فهيا بنا نتعرف على مشروع القدية السعودي بشيء من التفصيل.

مشروع القدية الرياضي والترفيهي

وضع حجر أساس المشروع الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” عام ٢٠١٨ ميلاديًا والذي يوافق ١٤٣٩ هجريًا.

تعتبر شركة القدية للاستثمار هي الشركة المساهمة التي قامت بتنفيذ أعمال مشروع القدية والملتزمة بتطويره.

وضعت الشركة جدولًا زمنيًا حددت فيه خطة تنفيذ المشروع، والذي من المقرر أن يستغرق أربع سنوات.

بدأت أعمال المرحلة الأولى عام ٢٠١٩، وطبقًا للخطة سيكون الافتتاح في النصف الأول من عام ٢٠٢٣.

تضم القدية حوالي ٤٥ مشروعًا وما يزيد عن ٣٠٠ نشاط مختلف، مثل ملعب القدية.

تسمية وموقع مشروع القدية

ترجع تسمية القدية إلى طريق ” أبا القد”، وهو الطريق الواصل بين اليمامة والحجاز قديمًا.

تضم المنطقة أيضًا وادي قدية الذي يصب في وادي نمار، أما موقع القدية فهو جنوب غرب مدينة الرياض على بُعد ٤٠ كيلو مترًا عن العاصمة السعودية.

حيث تبعد حوالي أربعين دقيقة من وسط الرياض، وساعة واحدة من مطار الملك خالد الدولي.

تعتبر منطقة القدية منطقة جذابة تطل عليها جبال طويق، أحد مكونات هضبة نجد؛ مما يجعلها منطقة ذات جاذبية وإطلالة صحراوية متميزة، تنفرد بمكونات تراثية رائعة.

أهداف مشروع القدية

هناك مجموعة من الأهداف التي وضعتها المملكة العربية السعودية قبل شروعها في إنشاء مشروع القدية، وهي:-

تأسيس القدية وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية؛ لجذب السياحة المحلية والعالمية؛ وبالتالي تنويع مصادر الدخل الوطني.

تطوير وجهة عالمية للمواطنين، ومن ثم تقديم العروض المختلفة، مثل العروض الرياضية والفنية والترفيهية.

المساهمة بفاعلية في توفير فرص عمل في القطاعات الجديدة، مثل الضيافة والسياحة والترفيه.

تطوير الفرص التي تعمل على تحسين أنماط الحياة؛ مما يعمل على جذب اهتمامات الأسواق العالمية وإقبالها على المملكة.

قطاعات مشروع القدية بالرياض

تخطط القدية لتطوير العديد من المشروعات حول 5 قطاعات، وهم:-