عادات وطقوس رمضانية في السعودية فريدة من نوعها

شهر رمضان يعتبر من الأشهر المقدسة لدى الأمة الإسلامية، ومؤخرًا باتوا أصحاب الديانات الأخرى ينتظرونه أيضًا؛ وذلك لأن أيامه تكون مليئة بالخير والبركة والبهجة، ولأن تجمع الأفكار يولد أفعالًا ومن ثم تصبح عادات وتقاليد، كان لا بد من أن يكون لكل دولة أو شعب تقاليد وطقوس معينة بخصوص مختلف المناسبات، وعلى سبيل المثال شهر رمضان؛ لذا هيا بنا نتعرف على عادات رمضانية في السعودية، يقوم باتباعها الشعب السعودي حال حلول شهر الصوم.

شهر رمضان في المملكة العربية السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تشهد موسم مختلف في شهر رمضان عن باقي الدول العربية والدول الإسلامية، حيث يتجه الكثير إلى أداء العمرة في الأرض المقدسة وزيارة بيت الله الحرام، وهذا من ضمن الكثير من العبادات التي يحرص المسلمون على أدائها في الشهر الكريم، حيث تبدأ العادات منذ إعلان رؤية الهلال؛ معلنًا بذلك بداية مراسم شهر رمضان المعظم.

طقوس الشعب السعودي في شهر رمضان

هناك الكثير من العادات والطقوس التي تميز الشعب السعودي، منها ما هو مشترك مع الدول الأخرى، ومنها ما يميزها عن غيرها، ومن أشهر العادات الرمضانية في المملكة السعودية قيام الشعب بما يلي:-

كورنيش جدة

حيث تخرج العائلات إلى الكورنيش؛ لتستمتع بالجو الرمضاني المزدحم وتناول المأكولات الشعبية اللذيذة، مع الذهاب في جولة داخل أحياء مدينة جدة التاريخية.

زينة رمضان

حيث تبدأ المنازل في وضع النجوم والهلالات المضيئة في النوافذ، كما يسعى الأطفال والكبار إلى تعليق الفوانيس والأقمشة المزخرفة، وتعتبر المبخرة من أساسيات زينة رمضان داخل معظم المنازل.

الشعبنة

تعتبر الشعبنة أحد مظاهر الاحتفال المبكر بشهر رمضان، حيث يبدأ الأفراد في نهاية شهر شعبان بوضع لافتات الترحيب والاستقبال، كما تتجمع العائلات ويتم تقديم الأكلات الشعبية والحلويات.

مدفع رمضان

يعتبر مدفع رمضان من مظاهر الاحتفال التراثية والتي تتواجد في معظم الدول، حيث إنه ينم عن بداية الأذان ومن ثم الإفطار، وقد يتكرر مدفع الإفطار عند الإمساك؛ ليعلن بداية يوم جديد.

فك الريق

عبارة عن مصطلح اشتهر بين السعوديين، ومعناه تناول التمر الرطب والماء عند وقت الإفطار، ثم بعد ذلك تناول المقبلات، مثل السمبوسة والشوربة وبعض المعجنات.