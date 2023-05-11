“بعدما رفضوا وضع لافتة عاش هنا لوالديها”.. سماح أنور تُعلق: «اللي مش سعيد بالفن والفنانين يولع»

قامت الفنانة سماح أنور، بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لمجموعة من المصريين، والتى وصفتهم بالجهلة بسبب كرههم للفن والفنانين، بعد أن رفض صاحب العقار الذى يسكن فيه والديها “أنور عبدالله، وسعاد حسين، وشادية”، أن يُعلق لافته مكتوب عليها “عاش هنا”.

وأكدت الفنانة، من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وقالت:ـ “هناك مجموعة من الشعب بتكره الفن والفنانين، وبتشتمهم وبتبص ليهم بطريقة مش كويسة، وده طبعاً مش مهم بالنسبة للفنان علشان هو بيبدع علشان يتبسط ويبسط الجمهور اللي بيحبه، واللي مش سعيد من الفن والفنانين يولع، وإحنا كفنانين مش بنعمل الفن علشانك إحنا بنعمله عشانا، وكمان علشان خاطر الموهبة اللي من روح الله نفسه.. بس الناس جاهلة”.

وطلبت سماح، من المسؤولين بضرورة أخذ اجراء قانونى ضد صاحب العقار الذى رفض وضع لافتة والديها تكريماً لهما ولمشوارهما الفنى، وذلك ضمن مبادرة “عاش هنا”، حيث أنه تم وضعها على عدد من منازل الفنانين الراحلين تكريماً لذكراهم، بالتنسيق مع وزارة الثقافة وأبناء الفنانين.

وعلقت الفنانة وقالت:ـ “أنا مش عاملة الفيديو علشان الناس توافق، ولكن أنا بعمله لأن ده مش هينفع يتساب كده.. بجد مينفعش حد يسيب التخلف ده فى النور، واللي يسيبه يبقى ملوش لازمة فى الوجود كله”.

وفى النهاية قامت الفنانة، بتوجيه رسالة لاصحاب العقارات الذين رفضوا وضع اللافتات، وقالت:ـ “انتم إيه؟.. وعاوزين إيه؟.. عاوزين مصر تطفي، وعاوزين مصر ميبقاش فيها فن، وهتفضلوا تبهدلوا فى الفنانين يا شعب مصر كتير؟.. قيمتكوا بترموها وتدوسوا عليها ومُعتقدين بكده هيكون ليكم قيمة؟.. الفن المصري بيدي قيمة، والفنان المصري له قيمة كبيرة أوي، واللي مش عارف الكلام ده عنده مشكلة، والفنان الحي أو الراحل عاش بفنه وحب الناس ليه، وبجد أنا مخنوقة أوي من الناس اللي فى مصر، واللي أكيد روحهم ضلمت”.