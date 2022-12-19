رانيا يوسف: «أنا بحب ربنا ومش بخاف منه»

أثارت الفنانة الجميلة رانيا يوسف، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كشفت عن كواليس كثيرة من حياتها الشخصية، بجانب حديثها عن الأشياء التى تتمنى أن تفعلها لو عاد بها الزمن مرة ثانية.

وأكدت الفنانة رانيا، من خلال تصريحات تليفزيونية وقالت:ـ “لو الزمن رجع بيا تانى للوراء مش ممكن أتجوز تانى ولا تالت مرة، وده بمعنى إنى هتجوز مرة واحدة وبس.. من الآخر هى الأولى ومش هفكر فى الزواج مرة ثانية مهما حصل”.

وأضافت الفنانة:ـ “بجد أنا وطليقى السابق أصحاب.. الجواز فى حد ذاته كان صعباً مع ظروف حياتى.. ألغى آخر زواجين لكن أحتفظ بصداقته، وكمان أحوش حبة فلوس”.

وأما عن فكرة أنها تريد تصدر التريند بسبب تصريحاتها، علقت رانيا وقالت:ـ “مش متعودة أكذب فى حياتى، وده علشان أنا بحب ربنا ومش بخاف منه ولا من البشر، والناس كلها طبعاً فهمانى غلط، وده علشان لما بتسأل بقول اللى جوايا على طول”.

وجديراً بالذكر، بأن آخر ما قدمته الفنانة رانيا يوسف مسلسل بعنوان “الآنسة فرح”، والذى تم عرضه فى العام الحالى 2022، وحققت الفنانة من خلال المسلسل الكثير من النجاح فى مصر والوطن العربى، وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تستعد للزواج من شاب يُدعى شادى، ولكن سرعان ما تواجه مجموعة من المفاجأت التى تجعلها تتأقلم مع الواقع الجديد.

ومن جانبها، فإن رانيا يوسف تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان “التاروت”، والذى إنتهت من تصوير مشاهدة منذ فترة بسيطة، وشارك الفنانة بطولة الفيلم كلاً من “سمية الخشاب، وعبدالعزيز مخيون، وعلاء مرسى”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى، والفيلم من تأليف معتز المفتى ومن إخراج إبرام نشأت.