منى زكى: «اتأثرت كتير بـ سعاد حسنى وفاتن حمامة»

كشفت الفنانة الجميلة منى زكى، عن كواليس من حياتها الشخصية والفنية، وتحدثت الفنانة عن أكثر الشخصيات التى أثرت عليها خلال مسيرتها الفنية.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “طريق تالت”، والتى تقوم بتقديمة المذيعة إيناس سلامة الشواف، والذى يُذاع من خلال إذاعة “راديو إنرجي 92.1″، بأن هناك العديد من الاشخاص الايجابيين التى من الممكن أن تُضيف للشخص، وهناك أيضاً أشخاص عكس ذلك يقدمون الكثير من الغل والشكوى.

وأما عن الشخصيات الايجابية التى أثرت عليها خلال حياتها، علقت قائلة:ـ “بجد الناس اللى زي دول كتير زى عيلتي وتحديداً أولادي وخالتي، وحقيقي كان ليهم جانب كبير أوى فى حياتي، وخدوني فى مناطق أحلى وأجمل كتيرة غيرت فى حياتي بشكل رائع”.

وأضافت منى زكى:ـ “وكمان بابا كان مُتسامح جداً وحنين أوي، وحقيقي خدني للحتة دي.. حتة الحنية والعطاء، وأخدت من خالتي الحكمة لأنها كان شخص محب للحياة بصورة كبيرة، وبجد حاولت أتعلم منها كتير، وفى المقابل كان فى ناس تانية عاوزة تاخدك للطريق العكس السئ واللى مش حلو، وده زى الناس اللى عاوزة تاخدك لسكة الغيبة والنميمة”.

وأما عن الشخصيات التى أثرت بها خلال فترة الدراسة، علقت قائلة:ـ “كان عندي مدرسة ومدرس خلوني أحب الانجليزي أوي، ولكن كان فى مدرسين غيرهم خلوني أكره مادة الرياضة لحد دلوقتي”.

وأما عن الشخصيات التاريخية فى مصر القديمة التى أثرت عليها، قالت:ـ “فى شخصيات تاريخية فى مصر القديمة أثرت فيا، وبجد تستحق الوقوف أمامها للتعلم منها ودراستها، ومن أهم هذه الشخصيات العالمة سميرة موسى، وبجد هى شخصية تستحق أن نتكلم عنها ونتعلم منها الكثير”.

وأما عن الشخصيات الدرامية التى أثرت فيها قالت:ـ “وأنا صغيرة كان فى شخصيات كتيرة أثرت فيا زى سعاد حسنى، وفاتن حمامة، وسناء جميل، وأحمد زكى، وغيرهم كتير، وحقيقي مصر مليئة بالعديد من المواهب والعلماء”.