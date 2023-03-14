مى سليم: «الشغل مش أهم من الجواز»

صرحت الفنانة مى سليم، عن عدم رفضها الزواج مرة ثانية، وأشارت إلى أن الفن لا يتعارض أبداً مع فكرة الزواج، وقالت بأنها عندما تدخل فى علاقة عاطفية سوف تعلن عنها فى الحال للجمهور.

وأكدت الفنانة، من خلال تصريحات لها مع القاهرة 24 وقالت:ـ “مفيش أى مشكلة عندى ولا مانع إنى أتجوز، وبالعكس لو فيه علاقة عاطفية هقول لكل الدنيا وهعلن عنها، وأنا متأكده إن الناس هتتبسط ليا ومش هخبى، ومفيش حاجة فى الدنيا اسمها الشغل أهم من الجواز ومفيش تعارض بينهم، وكمان فى رجالة أقوياء وعندهم شخصية وبيقدروا الست، وبيحبوا الست اللى بتشتغل وناجحة فى عملها ومش كل الناس زى بعض”.

ومن جانبها، فقد سبق وكشفت مى سليم عن تفاصيل شخصيتها بمسلسل “تلت التلاتة” بجانب غادة عبدالرازق، والذى من المُقرر له أن يُعرض خلال السباق الرمضانى للعام الحالى 2023.

حيث أكدت الفنانة فى تصريحات سابقة مع القاهرة 24 وقالت:ـ “أنا فى الفترة دى بعمل شخصيات بعيدة عنى تماماً وعكس شخصيتى، وبجسد فى مسلسل (تلت التلاتة) دور واحد عملية، ومش بتفكر فى العواطف ومر عليها أزمات ومشاكل كتير فى حياتها، وهى كونت الشخصية دى وبقت شايفة إن من حقها تستغل كل اللى حوليها لمصلحتها، وأكيد الشخصية دى هتتهاجم وده مش هيمنع إن فى ناس هتتعاطف معاها بردوا”.

وجديراً بالذكر، بان مسلسل “تلت التلاتة” يُعتبر ثانى عمل يجمع بين الفنانة غادة عبدالرازق والفنانة مى سليم، ويضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “ليلى أحمد زاهر، ونجوى فؤاد، وإسلام فوزى، وصلاح عبدالله، وأحمد مجدى، ومصطفى درويش، ومحمد القس”، وتدور أحداث العمل فى إطار من الدراما والتشويق، والمسلسل من تأليف هبة الحسينى ومن إخراج حسن صالح.