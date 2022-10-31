إلهام شاهين عن سبب عدم إنجابها: أنا اجهضت نفسى مرتين ومش ندمانة

أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل بسبب تصريحاتها، عن أنها أجهضت نفسها مرتين وصرحت عن السبب فى عدم إنجابها، وكشفت عن كواليس ضربها للفنانة منة شلبى فى المسلسل الشهير “بطلوع الروح”، والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى للعام الحالى 2022.

وأكدت الفنانة فى تصريحات تليفزيونية سابقة وقالت:ـ “الحب الحقيقى مش ممكن يتنسى، وأنا كان عندى حب وحيد فى حياتى، ومهما حصل بقوم وأكمل حياتى، وده علشان شغلى رقم واحد فى حياتى كلها ومفيش حاجة ممكن تعطلنى عنه مهما حصل”.

وتابعت الفنانة:ـ “موضوع الإجهاد كان بمزاجى وبإرادتى، وده علشان أنا مش قد المسئولية، وكمان مكنتش عاوزة أجيب حاجة تعركل مسيرتى الفنية، ومينفعش أجيب طفل وأعذبه معايا، وخصوصاً إنى مش مستقرة فى حياتى، وكمان أنا متأكده إن القرار ده غلط بس مش ندمانة”.

وتحدثت إلهام عن علاقتها بالفنانة الجميلة منة شلبى فى مسلسل “بطلوع الروح”، وعلقت الفنانة قائلة:ـ “الفنانة منة شلبى أكتر من رائعة وأغلب اختيارتها بتكون صح، وأكتر الأعمال اللى قدمتها مؤخراً حققت الكثير من النجاح، وده علشان هى بتجتهد فى شغلها وهى اللى طلبت منى إنى أضربها بالكرباج حقيقى، وبجد مش أى فنانة تعمل كده”.

وجديراً بالذكرـ بأن مسلسل “بطلوع الروح” عُرض فى السباق الرمضانى للعام الحالى، وقام ببطولة المسلسل كلاً من “إلهام شاهين، أحمد السعدنى، منة شلبى، محمد حاتم، عادل كرم”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، وقام بتأليف العمل محمد هشام عبيه وأخرجه كاملة أبو ذكرى.

ومن جانبه، فإن الفنانة إلهام شاهين تشارك فى السباق الرمضانى للعام القادم 2023 بمسلسل “حضرة العمدة”، وشارك الفنانة البطولة كلاً من “روبى، إدوارد، بسمة”، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، وقام بتأليفه ابراهيم عيسى وأخرجه عادل أديب.