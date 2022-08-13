فاروق فلوكس ينفى ما تردد من شائعات حول عدم سؤال الفنانين عنه فى أزمته الصحية الأخيرة

يُعتبر الفنان فاروق فلوكس واحداً من أبرز الفنانين فى فترة السبعينيات والثمانينات، وأن له تاريخ طويل مع العمل الفنى على مدار الكثير من السنوات، وأيضاً عمل مع كبار نجوم الفن فى الزمن الجميل وله الكثير من الأعمال الفنية الهامة والتى أثرى بها مكتبة الفن.

وفى أول تعليق للفنان أحمد فلوكس نجل الفنان فاروق، والذى قام بنشر صورة لوالده من داخل المستشفى من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وقال:ـ “الحمد لله.. حمدلله على سلامتك يا فوكس”.

وأوضح الفنان أحمد فلوكس، بأنه لم يتمكن من إقامة عيد ميلاد ابنه بسبب ظروف والده الصحية، وعلق مازحاً:ـ “لم أستطيع الاحتفال بعيد ميلاد ابنى حتى يخرج ابنى الأكبر على خير إن شاء الله تعالى من المستشفى”.

ونفى فاروق فلوكس عن حزنه بسبب تجاهل الفنانين له، وذلك بعد أن تعرض لوعكة صحية وإجراء جراحة عاجلة، وقال:ـ “خضعت لعملية المرارة، والحمد لله العملية نجحت وربنا كرمنى على الآخر، وإن شاء الله هخرج بكرة من المستشفى على حسب تعليمات الطبيب، وانا فى شدتى هذه حابب أوجه الشكر لكل من سأل عنى من الجمهور”.

وأضاف الفنان:ـ “ولكن فى شائعات بتقول إنى أنا زعلان من زملائى بالوط الفنى والكلام ده مش صحيح وده علشان كل زملائى بالوسط الفنى سألوا عنى وإتصلوا عليا وكمان نقابة المهن التمثيليلة عملت الواجب وأكتر، وأحمد ربنا سبحانه وتعالى على وجود أولادى وأحفادى بجوارى، وأنا دلوقتى قاعد على السرير وبخير حال”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان فاروق فلوكس خضع لعملية جراحية عاجلة، وقامت ابنته “يسر” بنشر صورة لوالدها، وقالت:ـ “عم فلوكس بيعمل عملية المرارة دلوقتى.. من فضلكم إدعوله ربنا يقوموا بالسلامة، ويارب إحفظ بابا من كل سوء علشان هو أغلى حاجة عندى فى الدنيا.. لا أحتاج حالياً إلا لدعواتكم”.