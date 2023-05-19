دينا الشربينى عن كيفية مواجهة الشائعات: «الشخص الذى ينظر وراءه يتعثر»

كشفت الفنانة دينا الشربينى، عن كواليس من حياتها الشخصية والفنية، وأشارت إلى أن شخصيتها لم تتغير بعد دخولها الوسط الفنى، وأنها كانت تتمنى بأن تظل كما هى، وتحدثت عن الشائعات التى تلاحقها وعن كيفية التعامل معها.

وأكدت الفنانة، أثناء حوارها مع مجلة “سيدتى” بأنها لا تزال كما هى قبل أن تدخل الوسط الفنى، وعلقت قائلة:ـ”حقيقي كنت بتمنى من ربنا إني أفضل زي ما أنا ومفيش حاجة تغيرني، والحمد لله قدرت أحقق ده وشخصيتي قبل دخولي الوسط الفني زي ما هيا بعد ما اشتغلت بالفن”.

وأما عن الشائعات التى تُلاحقها وعن كيفية التعامل معها، قالت:ـ “بجد بواجه الشائعات بالتجاهل التام، وده علشان الشخص الذى ينظر وراءه يتعثر، وكل الحقائق بتتكشف للجمهور مع مرور الوقت، ولذلك الأيام هى التي ترد”.

وتحدثت دينا، عن الوقت التى ستقرر فيه اعتزال العمل بالفن، حيث قالت:ـ “بجد كانت رغبة والدي الله يرحمه، وهو إني اعتزل فى وقت يتذكرني فيه الجمهور بصورة جيدة، وأنا بحاول أفضل محافظة على مستوى مُميز من الاعمال التي أحب أن يتذكرني الجمهور بها، ولكني لا أعلم متى يتم اتخاذ مثل هذا القرار الهام”.

ومن جانبها، فإن الفنانة دينا الشربينى يُعرض لها حالياً فيلم بعنوان “يوم 13″، ويشارك الفنانة بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “شريف منير، وأحمد زاهر، وأحمد داوود، وفيدرا، وجومانا مراد، ومحمد كيلانى، ومحمود عبدالغنى، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وإيناس كامل، وجيهان خليل”، وغيرهم، والعمل موسيقى تصويرية هشام خرما وإنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف واخراج وائل عبدالله.

وتدور أحداث الفيلم، حول عز الدين والذى يقوم بدوره أحمد داوود والذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بهدف بيعه، وبعدها يكتشف العديد من الاسرار التى لم تكن فى الحسبان.