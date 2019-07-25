وفاة فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض

ضمن المتابعة المستمرة في اخبار الفنانين من خلال موقع نجوم مصرية فقد أعلنت العديد من التقارير الأعلامية في جمهورية مصر العربية عن وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض، وذلك في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس الموافق 25-07-2019، وذلك عن عمر يناهز الـ 67 عاماً، حيث دخل الفنان الراحل في غيبوبة كبدية في مساء أمس الإربعاء الموافق 24-05-2019، وقد قامت نقابة المهن بنعى الفنان الراحل من خلال بيان نشرته قبل قليل قالت فيه : ” كان رمزاً من رموز الفن المصري وسوف يظل رحم الله الفقد والهم أهله الصبر والسلوان ” .

هذا وقد قررت أسرة الفنان الراحل أن تقوم بتشييع جثمانه بعد صلاة الظهر بإذن الله في مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، هذا وقد قام العديد من الفنانين والإعلامين بنعى الراحل من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

حالة فاروق الفيشاوي قبل وفاته

ذكرت العديد من التقارير الصحفية على أن حالة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي رحمه الله كانت حركة جداً، وذلك ما أكده هاني مهني الموسيقار، وقد اوضح على أن الفريق العامل يبذل قصار جهده من اجل محاولة إنقاذه، يذكر انه قد أعلن الفنان عن إصابته بمرض السرطان، وذلك خلال إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وقد صرح الفنان على انه سوف يتعامل مع ذلك المرض كأنه صداع في الرأس وسوف يتغلب عليه من خلال العزيمة والإرادة .