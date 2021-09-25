“هربت من أهلها وتزوجته وعاملها بشدة وطُلقت منه وتزوجت بعده 3 مرات”.. تعرف على تفاصيل قصة حب مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

الفنانة الجميلة مريم فخر الدين، وهى شقيقة الفنان يوسف فخر الدين، والتى تزوجت فى أول حياتها من الفنان والمخرج المعروف محمود ذو الفقار، حيث أنها أحبته بسرعة البرق، وهى وقتها كانت فى سن صغير، وبدأت العلاقة بينهم فى السر بعيداً عن أعين الجميع، وقد كانا يتقابلان فى أول شارع الهرم، ويأخذها محمود بسيارته التى يقودها بسرعة لا توصف ويتجه إلى الطريق الصحراوى، وبعد وصولهما إلى الريست هاوس، يقفا ويركنا السيارة، ثم يتمشا وحدهما فى الهواء الطلق.

وعندما تقدم ذو الفقار لخطبتها، فقد وافق أباها ورحب بهذه العلاقة، وعلى جانب أخر رفضت الأم فى البداية حتى أقنعها زوجها، وأكد لها أن الزفاف لن يتم قبل مرور عام، وفور مرور شهر على كتب الكتاب، قرر محمود السفر إلى لبنان وقام بإستخراج جواز سفر لزوجته، بينما الأُم رفضت، فإتفق الفنان مع زوجته سراً أثناء وداعه بأن تقوم مريم بالقفز فى الباخرة فى أخر لحظة.

وهذا ما حدث بالفعل، حيث أنها ذهبت مع أهلها لتودع محمود، وفى اللحظة الأخيرة قفزت فى الباخرة، وعن هذه اللحظة فقد قالت الفنانة:ـ “أمى فضلت تنادى عليا وتشتمنى بكل لغات العالم، بينما أنا كنت أقوم بوادعهما وأُلوح بمنديلى الخاص، وظهرت على فمى إبتسامة كبيرة، بينما أبى ظل يضحك، وهو يلوح لى بمنديلة، ويقول لى مع ألف سلامة”.

ولم يدم زواجهما نحو 8 سنوات حتى إنفصلا، وعن السبب فى الطلاق، فقد صرحت الفنانة بأن ذو الفقار كان يعاملها بشدة وغلظة وكان يضريها بإستمرار، ولذلك كرهت العيش معه، وقامت بشراء شقة فى نفس العمارة التى يعيشاَ فيها بدون علم زوجها، وأسرعت بتجهيزها، وقامت بنقل محتوياتها الخاصة إلى الشقة الجديدة.

وأخذت الفنانة إبنتها إيمان والمربية، وإنتقلوا إلى الشقة الجديدة، وبعد أن إستيقظ ذو الفقار صباحاً، ولم يجد زوجته بجواره، وكذلك عدم وجودها بالمنزل هى وإبنتها والمربية، أسرع بالنزول وأقدم على البواب وسأله، وعندما علم بما حدث حاول الدخول إلى زوجته، ولكنها لم تمكنه من الدخول.

وأنهت، بأن زوجها قام بترك المنزل وأرسل مدير أعماله لكى يحضر له ملابسه، بسبب شعوره بالإحراج من السكان، حيث قامت الفنانة بتوزيع غُرف الشقة على العاملين فى بلاتوه التصوير، الأمر الذى لم يتقبله محمود، وعلى الفور قام بتطليقها فى عام 1960.

وجديراً بالذكر أن مريم تزوجت بعد طلاقها من ذو الفقار بثلاثة أشهر من الدكتور محمد الطويل، وأنجلت منه إبنها أحمد، وظلت هذه الزيجة نحو أربعة سنوات ثم إنفصلاَ، وفى عام 1968 تزوجت من المطرب فهد بلان، عندما سافرت إلى لبنان، ولكن هذه الزيجة لم تدم طويلاً بسبب مشاكل أبناءها مع فهد وإنفصلاَ، قم قامت بالزواج من شريف فضالى، وعاشت معه فترة طويلة حتى إنفصلوا.