محرك البحث الشهير جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل

نتابع معكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل والأخبار المتعلقة بالنجوم والفنانين، حيث احتفل محرك البحث الشهير جوجل بذكري ميلاد الفنانة مديحة كامل، حيث تعتبر من أبرز الفنانات في جيل أيام الزمن الجميل من الفن المصري، وكان له دور كبير في العديد من المسلسلات والأفلام، وقد ولدت الفنانة في الثالث من أغسطس من عام 1948 في إسكندرية في مصر، وقد توفيت في 13 يناير من العام 1997م، وقد إشتهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات التي شاركت فيها الفنانة، ومن أبرز أعمالها الفنية باسم الحب، العقل والمال، هو والنساء، أين حبي، عائلات محترمة، أصحب جواز، والعديد من الأعمال الأخرى .

حياة الفنانة مديحة كامل

التحقت الفنانة مديحة كامل في كلية الأداب في جامعة عين شمس في عام 1965، وقد بدأت مشوارها الفني في عام 1964 بالعديد من المهام الصغيرة التي كلفت بها الفنانة في السينما والمسرح، وقد عملت في مجال عروض الأزياء، وقد حصلت على دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم 30 يوم في السجن، وقد تزوجت الفنانة ثلاث مرات من رجل الأعمال محمود الريس، ومن شريف حمودة ، أما الزواج الأخير فكان من محامي، وقد ارتدت الحجات وإعتزلت العمل في أبريل عام 1992م وكان أخر اعمالها فيلم بوابة إبليس .

وفاة الفنانة مديحة كامل

عانت الفنانة طيلة حياتها من مرض القلب، فقد أصيب بجلطة في عام 1975 وذلك في أثناء تصويرها مسلسل الأفعي، وقد توفيت الفنانة في منزلها في 13 يناير من عام 1997 وقد صادف الرابع من شهر رمضان بعد صلاة الفجر جماعة مع ابنتها، يذكر ان الفنانة لم تظهر بعد إعتزالها الفن إلا في مقابلة حوار صريح جداً عام 1995.