كلمات أغنية الحب الي بينا لهالة رشدي التي أهدتها لابنها معز

هلا رشدي أو هاله رشدي هي مطربة مصرية تتميز بصوتها العذب الراقي والتي رأت أن الحجاب لا يتعارض مع الفن وأصرت

على استكمال مشوارها الفني بالحجاب وأصرت أن لا تتخلى عنه وأنه لن يمنعها من أن تصل صوتها للناس.

ولدت هلا رشدي في ١٩ أغسطس عام ١٩٨٠ م حيث بدأت مسيرتها في الثامنة من عمرها حين انضمت لكورال المايسترو سليم

سحاب. لها العديد من الأغاني أجملهم أغنية “الحب اللي بينا” والتي غنتها لابنها معز وقالت في برنامج معكم منى الشاذلي أن الفكرة

عجبت الجمهور كثيرا والأغنية حققت نجاح باهر لذلك فهي تحضر الآن لألبوم صغير مخصص كله للأطفال بعد نجاح الحب اللي

بينا. وإليكم كلمات الأغنية.

كلمات أغنيه الحب الي بينا هالة رشدي

حلاوته حلاوته نايم ننه ننه كل شوية يكبر يكبر سنه سنه والغلاوة تكتر والحب اللي بيننا يامالك قلبي قلبي طعامته طعامته عاشقة ياناس وحابة كل شوية يكبر يكبر حبه حبه والغلاوة تكتر وتزيد المحبة عالي عالي عالي عندي ده اللي حلى حلى حلى الأيام وخلى خلى الحياة دي حلوة وكل يوم بتحلى ده اللي خلى الدنيا جنة لما شرف لما جالنا دة اللي روق بالنا وخلى الضحكة تعلى ده اللي حلى حلى حلى الأيام وخلى خلى الحياة دي حلوة وكل يوم بتحلى ده اللي خلى الدنيا جنة لما شرف لما جالنا دة اللي روق بالنا وخلى الضحكة تعلى ياروحي ياروحي مسمسم مقطقط كل شوية يكبر يتنطط يخبط والغلاوة تكتر أشوفك أزقطط يامالك قلبي قلبي ياسيدي ياسيدي خدك على خدي كل شوية تكبر تطول تبقى قدي والغلاوة تكتر والأيام تعدي عالي عالي عالي عندي ده اللي حلى حلى حلى الأيام وخلى خلى الحياة دي حلوة وكل يوم بتحلى ده اللي خلى الدنيا جنة لما شرف لما جالنا دة اللي روق بالنا وخلى الضحكة تعلى

فيديو أغنية الحب الي بينا هلا رشدي لابنها معاذ