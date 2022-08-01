تصريحات الفنان خالد زكي ردا على شائعة وفاته

أعرب الممثل الكبير الفنان خالد زكي عن امتنانه العميق للإعلام المصري والعربي، الذي حاول الاتصال به مؤخرًا للتحقق من تصريحاته الأخيرة حول حقيقة مرضه وإفلاسه، حيث أكد خالد زكي أن عدة مواقع إخبارية نشرت ادعاءات محيرة حول إصابته بالسرطان ووفاته، وهي مزاعم غير صحيحة على الإطلاق.

تحريف في حديثه التليفزيوني

أوضح خالد زكي أنه تحدث خلال لقاء له في برنامج ليالي TEN، أنه على المنتجين زيادة الاهتمام بجيله من الفنانين، وأن من حقهم أن ينالوا التقدير المناسب، لأنه من المؤسف أن يتعرض أحدهم لضائقة مالية يعجز بسببها عن تلقي العلاج إذا مرض. ويجب أن يجد هؤلاء الفنانون القدر الكافي من التكريم المادي والأدبي.

وأضاف خالد زكي أن حديثه التليفزيوني كان مقصودا به زملائه من الفنانين، لكن البعض قام بتحريف كلامه ووجهه لجهة أخرى، وركز عليه بشكل لافت للنظر، مما دعاه إلى تصحيح تلك المفاهيم المغلوطة ليدرك الجميع الحقيقة.

رد الفنان خالد زكى رداً على الادعاءات

وقد حرص الفنان خالد زكي على توضيح تفاصيل ما أشيع عنه من أكاذيب، والرد عليها.

بخصوص ما ذكر عن بيع سيارته من أجل توفير ثمن العلاج أكد خالد زكي أنه فعلا باع سيارته ولكن ليس لأسباب مالية، كما أكد أنه يتمتع بصحية جيدة، وما أشيع عن إصابته بالسرطان عار تماما عن الصحة.

وتابع خالد زكي أنه حتى شائعات الوفاة لم يسلم منها لكنه تجاهل كل تلك الشائعات بشكل كامل، لكن كان عليه طمأنة عائلته وأصدقائه وجمهوره.

حملات كاذبة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي

ومن الجدير بالذكر أنه تم نشر حملات ادعاء عن الممثل خالد زكى على مواقع التواصل الاجتماعي يزعمون فيها أنه أصيب بمرض خطر، وادعائهم أيضا بأنه يمر بأزمة مالية كبيرة.

الحالة الصحية للفنان خالد زكي

أكد الفنان خالد زكي في تصريح خاص، أنه بصحة جيدة، وقال “أنا الحمد لله زى الفل” وأضاف الفنان خالد زكي أن ناشري هذه الشائعات هم أناس ينشرون الأخبار دون التأكد من صحتها.

وطمأن الفنان جمهوره القلقين عليه. ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست الشائعة الوحيدة التي تعرض لها الفنان خالد زكي، وحذر خالد زكي جمهوره من نشر مثل هذه الأخبار أو الترويج لها.

آخر أعمال أشرف زكي

شارك الفنان خالد زكي فى رمضان 2022 فى مسلسل الاختيار 3 مع أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي وصبري فواز والعديد من الفنانين الآخرين، هذا المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

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