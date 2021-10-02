بعد حذف جميع صورها على انستجرام.. هكذا عادت غادة عبد الرازق للتواصل مع جمهورها

بعد أن قامت بحذف جميع صورها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، عادت النجمة غادة عبد الرازق للتواصل مع جمهورها بنشر أول بوست لها وهو عبارة عن صورة كاريكاتورية لها.

وعلقت على الصورة قائلة: “هل اشتقتم إلي؟!!” في إشارة منها للعودة بعد غياب ليتفاعل معها محبيها الذين أعلنوا اشتياقهم لها، ومن أبرز المعلقين الفنانة الكبيرة سوسن بدر، التي علقت قائلة: جدًا، والمطربة اللبنانية نوال الزغبي، التي علقت قائلة: “نعم”.

كانت النجمة غادة عبد الرازق، قد فاجئت جمهورها بحذف جميع صورها من عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وأثار تصرفها حيرة الجمهور الذي توقع البعض منه أنه تحضر لمفاجأة فنية، بينما توقع البعض الآخر أنها تمهد للاعتزال.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، مسلسل “لحم غزال” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع.

بطولة: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف: إياد إبراهيم، وإخراج: محمد أسامة.