بالفيديو كريم عبد العزيز ينفعل على شاب في عزاء والدة يسرا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان كريم عبد العزيز وهو ينفعل على شاب في عزاء والدة يسرا الذي أقيم في مسجد عمر مكرم وذلك بسبب إصرار الشاب على التقاط صورة سيلفي مع الفنان كريم عبد العزيز أثناء تأدية واجب العزاء مما أغضب كريم وقال لهذا الشاب احنا في عزا يابني في عزا عيب في حاجة اسمها عزا وبالرغم من انفعاله الى أن الرواد كانوا في صف كريم عبد العزيز وأن ردة فعله صحيحة

وفاة والدة الفنانة يسرا

رحلت عن عالمنا والدة الفنانة الشهيرة يسرا بعد صراع ومعاناة طويلة مع المرض وحضر العزا عدد كبير جدا من زملائها في الوسط الفني والاعلامي والسياسي ومن بينهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وعمرو يوسف ومنى زكي وكارول سماحة وأروي جودة وعمرو أديب وفيفي عبده ورجاء الجداوي وماجدة زكي

فيلم الفيل الأرزق الجزء الثاني

والجدير بالذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يعرض له الان في السينمات الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق وفي أيام قليلة استطاع أن يحقق ايرادات عالية حيث وصلت ل8 ملايين جنية والفيلم من تأليف أحمد مراد ومن اخراج مروان حامد وبطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنانة هند صبري والفنانة نيللي كريم والفنانة شيرين رضا وكان الجزء الأول من الفيلم قد حقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة والفيلم كان بطولة كريم عبد العزيز وخالد الصاوي