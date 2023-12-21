“بعد انتهاءه من تصوير فيلم الإسكندراني”.. ياسمين عبدالعزيز عن زوجها العوضي مازحة: «مش بتخانق معاه.. ده بيطير في الهواء»

قامت الفنانة الجميلة ياسمين عبدالعزيز، بمشاركة جمهورها ومحبيها صورة لزوجها الفنان أحمد العوضي، من أحد مشاهده بـ فيلم “الإسكندراني”، والذي ظهر خلالها العوضي وهو يقوم بلعب مباراة ملاكمة.

صور مجمعة للفنانة ياسمين عبدالعزيز من مسلسل "ضرب نار"، وصورة لزوجها الفنان أحمد العوضي من فيلم "الإسكندراني"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

ونشرت ياسمين، صورة زوجها خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وعلقت على الصورة مازحة: “عشان كده مش بتخانق معاه.. ده بيطير في الهوا يا عم”.

وعلى الفور، إنهالت التعليقات على الفنانة ما بين مؤيد ومُعارض والتي كانت أغلبها رسائل حب وإعجاب، حيث قال مُتابع: “فعلاً صدق المثل اللي بيقول وراء كل عظيم إمرأة، أفضل فنان وأحسن فنانة.. ربنا يديم حبكم لبعض ويُولف بينكم”، وعلق ثان: “أخويا وصاحبي.. أجدع واحد في الدنيا كلها، ومثل أعلى ليا في الرجولة والجدعنة”.

وعلى الجانب الآخر قال مُتابع: “برضه جديد في الشغلانة دي ودخيل على المهنة.. أقصد لا درس ولا عمل هى بس الظروف اللي خدمتك.. باضت ليك في القفص زي ما بنقول إحنا المصريين، ولولا وقفتها جنبك ما كان حد سمع عنك ولا حد شافك خالص، فـ ياريت تشكر ظهورها المُفاجئ في حياتك”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان أحمد العوضي إنتهى من تصوير فيلمه الجديد “الإسكندراني، وشاركه بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “زينة، ورحاب الجمل، وحسين فهمي، وعصام السقا، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد رضوان، ومحمد صلاح آدم”، وغيرهم الكثير، والعمل تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

وتدور أحدث “الإسكندراني”، في إطار الأكشن حول شخصية “علي الإسكندراني” الذي يقوم بدوره الفنان بيومي فؤاد، وهو يعمل تاجر كبير بالإسكندرية ولديه ابنه “بكر”، والذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي ويدخل في الكثير من الصراعات والأزمات خلال حياته بصورة مثيرة جداً.