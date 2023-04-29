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لآجل غير مسمى.. قطع المياه عن بعض الأماكن في محافظة الإسكندرية

أحمد كِشك

شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية تعلن عن قطع المياه في بعض قرى الساحل الشمالي ومحطة رافع الحمام بسبب أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000مم المغذي للمنطقة، وذلك بدءاً من فجر اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023م.

For an indefinite period.. Water cut off from some places in Alexandria Governorate

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في الإسكندرية أنه يتم قطع المياه لفترة غير معلومة، وستعمل الشركة على إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترحيل.

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وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تحسين شبكة المياه وتطويرها لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات في جميع أنحاء المحافظة، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها.

وطالبت الشركة جميع المواطنين والمؤسسات بضرورة توفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة القطع، والتعاون مع الشركة في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت الشركة أنه في حال الحاجة للتواصل معها، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن على الرقم 125، وستعمل الشركة على الرد على جميع الاستفسارات والشكاوى في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا الإعلان في ظل حرص الشركة على توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في المحافظة، وتلبية احتياجات المواطنين في مجالات الصرف الصحي والمياه.

ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة شركة المياه والصرف الصحي في الإسكندرية لتحسين شبكة المياه وتطويرها لتلبية احتياجات المواطنين في المستقبل.

وبهذا الإعلان، تؤكد شركة المياه والصرف الصحي في الإسكندرية على التزامها بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، والعمل على تحسين البنية التحتية لخدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة في المحافظة.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك

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أحمد كِشك

كاتِب، وشاعر، ومعلق صوتي، ومُصمم ومُطوِر مواقع وتطبيقات.

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