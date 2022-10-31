ختام فعاليات بطولة مصر الدولية لكرة القدم للرواد في محافظة البحر الأحمر

اختتمت فعاليات البطولة المصرية الدولية للرواد لكرة القدم التي أقيمت في الفترة ما بين 27-28 أكتوبر بنادي الرياضات البحرية بالغردقة، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية في الوزارة، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، وتم تنظيم البطولة لأول مرة تحت شعار “معاً لتشجيع السياحة الرياضية”، ومن جهته، سلط وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الضوء على دور الوزارة في مواصلة فعاليات الأنشطة الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز السياحة المصرية عن طريق ممارسة الرياضة كمحور أساسي ضمن استراتيجية الوزارة.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي، على الأدوار الإيجابية الأخرى لهذه الأحداث، والتي يأتي في مقدمتها انتعاش السياحة والترويج لإمكانيات ومقومات الدولة المصرية، والتى بدت بشكل واضح في تنظيم مصر لعدد كبير من البطولات الدولية على المستويين القاري والدولي، ومن ناحية أخرى، قال مدير البطولة الدكتور محمود عزت، إن تنظيم البطولة جاء بعد نجاح تنظيم البطولة المصرية الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين، وأن فكرة هذه البطولة استندت إلى مشاركة الرواد فوق سن الـ 35 عاماً، وفي إطار توسيع قاعدة المشاركة، لافتاً إلى أن البطولة ضمت فريقين من جامعة سنجور للتنمية الإفريقية بالإسكندرية، مثلوا ١١ جنسية لمختلف الدولة الإفريقية.

استقبال 11 ألف طن بضائع متنوعة

وعلى صعيد آخر، أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، الأربعاء الماضي، عن تداول 11 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة و 747 شاحنة و 61 سيارة، فيما شملت حركة الاستيراد 4000 طن من البضائع و 352 شاحنة و 35 سيارة، بينما تضمنت حركة التصدير 7000 طن من البضائع و 395 شاحنة و 26 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال سفينة دليلة وإقلاع سفينة بوسيدون إكسبريس، في حين استقبل ميناء نويبع، أمس الأربعاء، السفينة سينا، وأعلنت موانئ الهيئة عن وصول وسفر 1120 راكباً.