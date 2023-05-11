منظمة الأمم المتحدة للفنون كيان وهمي وشهادة سمية الخشاب بـ50 جنيه على الرصيف “حقيقة الدكتوراه الفخرية”

خلال الساعات القليلة الماضية أثارت الممثلة سمية الخشاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً من حفل تكريمها في الجمعية الملكية برمسيس، وحصولها على شهادة الدكتوراه الفخرية، من منظمة الأمم المتحدة للفنون، وبالرغم من ذلك إلا أن المكتب الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة أصدر بياناً يوضح فيه حقيقة هذا التكريم.

شهادة دكتوراه سمية الخشاب

نفى المكتب الإعلامي لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة عدم وجود أي صلة بالكيان الوهمي الذي أصدر شهادات تكريم لعدد من الفنانين ورموز الإعلام، تحت مسمى منظمة الأمم المتحدة للفنون، وأكد المركز الإعلامي في بيانه إلى ضرورة توخي الحذر في نشر الأخبار الخاصة بالأمم المتحدة، والتي تصدر عن المركز الإعلامي للمنظمة أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد نشرت الممثلة سمية الخشاب في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صوراً لها أثناء تسلمها شهادة الدكتوراه، والتي تناولتها العديد من المواقع الإخبارية.

أعمال سمية الخشاب

ومن الجدير بالذكر أن سمية الخشاب قد عادت إلى المسرح من خلال مسرحية كازينو بديعة مع إدوارد وأحمد فهمي وعلاء مرسي وطارق الإبياري وعلاء زينهم وإيمي طلعت زكريا، بالإضافة إلى فيلم التاروت التي انتهت من تصويره والذي سوف يشار في عيد الأضحى، ومن بطولة سمية الخشاب ورانيا يوسف، ومحمد عز ومي سليم وعدد من نجوم الوسط الفني.