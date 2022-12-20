شروط حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت: ممنوع الرقص والتدخين والكاميرات

في أول حفل لها عقب أزمتها الأخيرة، تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، للوقوف على خشبة المسرح في حفل غنائي من المقرر إقامته يوم 12 يناير المقبل بالكويت.

وهو الحفل الذي تم تأجيله من شهر أكتوبر الماضي، بسبب أزمتها التي دخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج من الإدمان، وفقًا لتصريحات شقيقها، والتي انتهت بعودتها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب.

يقام الحفل في أرينا الكويت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الكويت، ويستمر لمدة 3 ساعات متواصلة، على أن يتم فتح الأبواب لاستقبال الجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل، شروط الحضور وقائمة الممنوعات والتي جاءت كالتالي:

ممنوع الوقوف أو الرقص أثناء الحفل، وعلى الجميع الالتزام بالجلوس.

ممنوع التدخين، والسجائر الإلكترونية، واستخدام الولاعات، وأعواد الثقاب.

ممنوع دخول أي مأكولات أو مشروبات من خارج الأرينا كويت.

ممنوع الدخول مرة أخرى، فالتذكرة تمنح حاملها الدخول مرة واحدة فقط.

ممنوع الحقائب التي يزيد حجمها عن 30 × 30 × 15 سم.

ممنوع دخول عربات الأطفال إلى القاعة.

الجدير بالذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت عودتها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، في 11 نوفمبر الماضي، واحتفلت بعقد قرانهما في حضور عدد من الأصدقاء.

وعرض الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه “الحكاية” الذي يذاع عبر قناة “MBC مصر” لقطات من عقد قران شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، بعد خروجها من المستشفى.