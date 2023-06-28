شيرين تفاجئ محبيها في أحدث ظهور لها.. والجمهور: خلاص كده خدنا العيدية

فاجأت المطربة شيرين عبد الوهاب، محبيها في أحدث ظهور لها خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث نشر الموزع الموسيقي النابلسي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة له برفقة شيرين، من داخل الأستوديو أثناء التحضير لعمل غنائي جديد.

وهي الصورة التي علق عليها النابلسي، قائلًا: “صورة لا تحتاج إلى تعليق بل مزيد من الحب”، وظهرت فيها شيرين، بإطلالة هادئة نالت إعجاب جمهورها، حيث ارتدت فستان أبيض اللون، وظهر وجهها بدون مكياج.

وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، حيث جاءت التعليقات عليها كالآتي: “يلا مستنييييننننن على ناررررر”، و”الحب كله في صورة”، و”منتظرييييين”، و”شيري القمر ونابلسي ملك التوزيع عايزين زي توزيع بنفس قوه اغنية نساي في الألبوم الجاي بتوفيق والنجاح يارب”، و”يلا بقى متتأخروش علينا لأن صوت شيرين واحشنا”، و”بالله عليكم نبي اغاني تكسر الدنيا”، و”انا خلاص اخذت العيدية تبعي”، و”واخيرا يا شوشو والله ليك وحشة ومستني الالبوم”، و”اكتمل عيدييي”، و”عندما تجتمع العمالقه”، و”بالتوووووفيق يا حلوووين ناطرين الشغل على نااار”، و”يارب يكون في حاجة في العيد”، و”عايزين توزيعات رايقة بلاش توزيعات صاخبة ربنا يستر عليك”، و”صوت مصر والعرب”، و”بالتوفييييق ياقمر”، و”الله علي صوت مصر”، و”نزلو اي حاجة بسرعة يلا”، و”بالتوفيق”، و”على كده الالبوم في السكة”، و”صوت العالم العربي”، و”القمر طل وظهر واخيرا يا شيرين”، و”الحب كله شيرين منتظرين علي نار“.