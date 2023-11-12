“كنت محتاجة أحس بحب الجمهور ليا”.. علا غانم عن تقديم مسيرتها الفنية بـ عمل فني: «أنا مش هبخل على الجمهور إننا نعمل حدوتة حقيقية»

أكدت الفنانة الجميلة علا غانم، على أنها مستعدة لـ تقديم مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية بـ عمل فني، وتحدثت عن أسباب غيابها عن الجمهور لفترة طويلة.

صور مجمعة للفنانة علا غانم من أعمالها الفنية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وقالت الفنانة، خلال تصريحات تليفزيونية: “إتعرض عليا في الوقت الحالي إني أقدم حياتي ومشواري المهني بعمل فني، وطبعاً مش هيكون عندي مانع لو هيتكتب بصورة تليق بيا وبتاريخي الرائع، وبشرط يكون فيه كل تفاصيل حياتي، وأكيد مش هبخل على الجمهور أبداً إننا نعمل حدوتة بس تكون حقيقية”.

وواصلت علا: “أنا بعدت حوالي 7 سنين، وحقيقي كنت عاوزه أعرف قيمتي عند الجمهور والناس اللي بتحبني، وخصوصاً إني من الفنانات القلائل اللي ممكن حد يقولي برافو، وده لأن الجمهور بيخاف إن ده يأثر على آدائي كفنانة.. عاوزين يحافظوا عليا كمُمثلة”.

وأضافت الفنانة: “وبجد رد فعل الناس فاق كل توقعاتي، وده لأني كنت مُعتقدة لما أبعد أعمالي هتبعد معايا، وطبعاً ده محصلش ومش بيعدي شهر إلا وعمل ليا بيتعرض على الشاشة، وده بيأكد على حب الجمهور الشديد ليا، وأنا مقدرة هذا الحب وبوعد الجميع إن اللي قادم يكون أفضل بكتير من اللي مضى”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة علا غانم كشفت مؤخراً عن تطورات أزمتها مع طليقها رجل الأعمال المعروف عبدالعزيز حسن، وقالت خلال تصريحات تليفزيوينة: “كل اللي أقدر أقوله دلوقتي إني بمر بمرحلة مش كويسة في حياتي، وبجد محاطة بالكثير من الأكاذيب وفيلم غريب”.

وتابعت الفنانة: “وكل أزماتي ومشاكلي مطروحة حالياً أمام القضاء، وأخدت خطوة كويسة نحو الحصول على حقي، وأنا بثق في القضاء ونزاهته ثقة عمياء، ولكن الموضوع ده بياخد شوية وقت.. بس أرجع وأقول الحمد لله، وده علشان من حوالي أسبوع أخدت أول خطوة نحو استرداد منزلي”.