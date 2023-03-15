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نور اللبنانية تدافع عن منى زكي: إزاي بتهاجموا مسلسلها قبل ما يتعرض!

أسامة محمد

تضامنت الفنانة اللبنانية نور، مع النجمة منى زكي، بعد حملة الهجوم الإلكترونية الشرسة التي تعرضت لها خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرح البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “تحت الوصاية”، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

نور اللبنانية تدافع عن منى زكي: إزاي بتهاجموا مسلسلها قبل ما يتعرض!

حيث قالت نور، في تصريحات صحفية: “مش فاهمة الناس إزاي بتهاجم الأعمال قبل ما يشوفوها.. محدش بيدور ورا مصدر الشائعات وسهل نشرها بضغطة رز.. بعد كده بيكتشفوا إنه كله كلام غلط ومحدش بيعتذر للأسف”.

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نور، مسلسل “موضوع عائلي ج2” الذي عرض أواخر العام الماضي عبر منصة “شاهد VIP”.

“موضوع عائلي ج2” بطولة: ماجد الكدواني، ورنا رئيس، ونور اللبنانية، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، وطه دسوقي، ومحمد شاهين، ومحمد القس، وياسمين وافي، ولبنى محمود، وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار: محمد عز الدين، وكريم يوسف، وفكرة وإخراج: أحمد الجندي.

وشاركت الفنانة نور، في الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل “راجعين يا هوى”.

“راجعين يا هوى” بطولة: خالد النبوي، وهنا شيحة، ونور اللبنانية، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وطارق عبد العزيز، إسلام جمال، وجلا هشام، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وسلوى محمد علي، وهناء الشوربجي، ونور خالد النبوي، وشريف حافظ، وسلمى أبو ضيف، وآية سماحة، وعبير منير، وعمرو مهدي، وهلا السعيد، ومصطفى غريب، عن قصة الكاتب الكبير: أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: محمد سلامة.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية


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