“بعد ظهور جملة قاطعوا المنتجات الأمريكية الإسرائيلية بـ عفاريت السيالة”.. نشوى مصطفى: «لما يكون الكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل حافظ يبقى مقصودة»

قامت الفنانة نشوى مصطفي، بالتعليق على ظهور جملة “قاطعوا المنتجات الأمريكية الإسرائيلية”، ضمن أحداث أولى حلقات المسلسل الشهير “عفاريت السيالة”، والذي عُرض عام 2004 وقامت ببطولتها الفنانة المُعتزلة عبلة كامل، حيث أنها كانت تحث الجميع على ضرورة مقاطعة هذه المنتجات، دعماً للقضية الفلسطينية منذ أكثر 19 عاماً.

صور مجمعة للفنانة نشوى مصطفى والفنانة عبلة كامل من أعمالهم الفنية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة نشوى، خلال تصريحاتها مع القاهرة 24: “الفنانة عبلة كامل من أجمل وأرقى البشر اللي موجودين، واللي ممكن الواحد يقابلهم في حياته كلها، وده لأنها فنانة محترمة وملتزمة ومنضبطة، وبجد ذات منهج خاص في التمثيل، وليس لها شبيه”.

وواصلت نشوى مصطفى: “وبجد أنا بتمنى من ربنا إن قرار إعتزالها العمل بالفن والإبتعاد عن الوسط الفني والساحة الفنية ميكنش صحيح، ونفسي أوي أشوفها من تاني على شاشة التليفزيون المصري، وأن تعود مجدداً لكي تُنير العالم كله، وإن كان قرار اعتزالها صحيح، آمل أن تكون سعيدة بهذا القرار، وأتمنى لها السعادة والخير والصحة وراحة البال”.

وأما عن ظهور عبارة “قاطعوا المنتجات الأمريكية الإسرائيلية”، ضمن أحداث مسلسل “عفاريت السيالة”، علقت نشوى: “لما يكون الكاتب هو أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل حافظ، يبقى من المؤكد إنها تكون مقصودة”.

وأضافت الفنانة: “وده علشان الإتنين مهتمين جداً بقضايا الوطن العربي كله، ويعلموا جيداً أهمية الفن الواعي لدعم الأوطان، وأنه سلاح مهم جداً، وظهور هذه الكلمات في أول حلقة بأحداث العمل أكيد مقصودة”.

وجديراً بالذكر، بأن مسلسل “عفاريت السيالة” تم عرضه عام 2004، وحقق العمل نجاحاً جماهيراً كبيراً، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “عبلة كامل، وأحمد الفيشاوي، وحسن حسني، وخيرية أحمد، وصفية العمري، وأسامة عباس، وأحمد سلامة، وفيدرا، ونشوى مصطفى”، وغيرهم، والعمل تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل حافظ.