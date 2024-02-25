“أنا دائماً بفكر بصورة مختلفة”.. ناهد السباعي عن جرأتها الزائدة بأعمالها الفنية: «أضافت ليا وأي إنسان لو إشتغل على موهبته بيبقى تاريخ»

كشفت الفنانة الجميلة ناهد السباعي، كواليس من حياتها الفنية ومدى تأثير عائلتها الفنية على تاريخها الفني، وأشارت بأنها تبذل مجهود كبير حتى تتمكن من تنمية موهبتها، وأنها سعيدة جداً وراضية بجميع الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

صور مجمعة للفنانة ناهد السباعي من أعمالها الفنية، وصورة لها من موقع "اليوم السابع"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، على هامش حضورها ملتقى خاص بـ المرأة، موضحة: “أنا متأكده إن الإنسان منا لو اشتغل على موهبته بيكون تاريخ، وأنا أغلب الوقت بفكر بصورة مختلفة تماماً عن الآخرين، ودايماً بيبقى صعب جداً إنك تتمني نفسك، وده علشان الواحد منا بيمر بظروف صعبة، وإزاي تقدر تعديها وتكمل حياتك”.

وواصلت السباعي: “وأنا طول الوقت بحاول قدر استطاعتي أطور موهبتي، وأغلب اعمالي كانت ناجحة وسعيدة بيها وتُرضيني وتُرضي تاريخي وتاريخ عائلتي المشرف، وطول الوقت كان عندي تساؤلات عن أشياء محددة من عائلتي، وده اللي مش حاسه بيها في الوقت الحالي”.

وتابعت الفنانة: “وأنا بحمد ربنا لأن جرأتي الزائدة مأثرتش عليا بالسلب، وأي عمل أخدت فيه مغامرة أضاف ليا أوي، وده زي فيلم يوم للستات وفيلم إحكي يا شهر زاد، وغيرها كتير من الأعمال الفنية الناجحة”.

وأما عن المنافسة بينها وبين فنانات جيلهما، ردت ناهد: “صعب جداً أقول مين جيلي ومين مش جيلي، ومين معايا ومين الأشخاص اللي بينافسوني، وده علشان في ناس كتير منهم بحبهم أوي وبحب أتفرج على شغلهم”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ناهد السباعي تُشارك بالموسم الدرامي الرمضاني القادم 2024، من خلال مسلسل “محارب”، ويشاركها بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “أحمد زاهر، وحسن الرداد، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وملك أحمد زاهر، وماجد المصري، ونور محمد، وسلوى عثمان، وأحمد عنان”، وغيرهم، والعمل تأليف محمد السيد بشير وإخراج شيرين عادل.