“بعد إعلان انفصالها عنه رسمياً”.. شقيق شيرين عبدالوهاب: «الحمد لله خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة»

قام محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين، بالتعليق على خبر انفصال شقيقته عن زوجها الفنان حسام حبيب، وأكد بأنه يتمنى لها السعادة والخير فيما هو قادم من حياتها.

صور مجمعة لشيرين عبدالوهاب مع شقيقها محمد من موقع "المصري اليوم"، وصورة لها مع حسام حبيب من موقع "المصري اليوم"، وصورة لحسام حبيب من موقع "اليوم"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

ونشر محمد، منشور خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، مُعلقاً: “الحمد لله أُختي شيرين خلصت من لوسي إبن طنط فكيهة على خير، ويارب إصلح حالها فيما هو قادم من حياتها، وإبعد عنها كل شر والناس اللي شبهه”.

ومن جانبه، فقد تم تداول الكثير من الشائعات عن وجود خلافات بين المطربة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، خلال الفترة القليلة الماضية، بعد نجاحها الكبير بحفل “روائع السنباطي” خلال موسم الرياض، والذي تم إقامته منذ بداية شهر ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي جعل المطربة شيرين تُغادر دون زوجها.

وجاء خبر إنفصال شيرين عن زوجها حسام، ليؤكد الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن وجود بعض الخلافات بينهما، بعدما إمتنع كلا الطرفين عن التحدث والكشف عن حقيقة ما تم تداوله من أخبار بخصوص الخلاف الموجودة بينهما.

وجديراً بالذكر، بأن شيرين عبدالوهاب أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية، خلال تصريحاتها مع القاهرة 24 بأن الطلاق مع زوجها حسام تم بالفعل، وأنه تم في هدوء تام وبرضا كلا الطرفين، وأكدت على أنها بخير حال وبصحة جيدة، وأنها لم تمر بأي أزمات مثلما حدث معها في المرة السابقة بسبب الإنفصال، وأشارت بأنها تقوم حالياً بتحضير مجموعة من أحدث أغانيها، والتي ستقوم بتقديمها للجمهور خلال الفترة القادمة.

وفي نفس الوقت، قام حسام حبيب بالرد على خبر انفصاله عن زوجته شيرين، خلال تصريحاته مع القاهرة 24 مستنكراً ما حدث، حيث قال: “معرفش حاجة”، في نفس الوقت التي أكدت فيه زوجته انفصالها عنه يوم الخميس الماضي، رسمياً على يد مأذون عقب صلاة المغرب بالقاهرة.