هاشتاج إقالة مصطفى كامل يتصدر تويتر بعد أزمة مروان بابلو

منذ أن تم انتخاب الفنان مصطفى كامل كنقيب للموسيقين في مصر، وهناك الكثير من الجدل حول إدارته للنقابة وخاصة الجزء الخاص بتنظيم مشكلة أغاني المهرجانات والراب، فلا أحد ينكر أن هذا اللون في الموسيقى أصبح جزء من المجتمع المصري وخاصة أنه أصبح من المفضلات للكثير من الشباب.

قرارات مصطفى كامل نقيب الموسيقين

فمن الجدير بالذكر أنه قام مصطفى كامل بإصدار عدة قرارات تنظيمية منها:-

إدراج مطربي المهرجانات تحت شعبة الأداء الصوتي.

الغناء برفقة فرقة موسيقية مكونة من عدد 12 عضو عامل بالنقابة.

التوقف عن جميع الألفاظ البذيئة التي تخدش حياء المجتمع.

موافقة النقابة قبل العمل بالخارج.

وبالفعل وافق مطربو المهرجانات ومنهم حمو بيكا وعنبة وحسن شاكوش وغيرهم كما وافق مطربي الراب مثل مروان بابلو، ويجز وغيرهم.

أزمة اغاني الراب بعد قرار نقابة الموسيقين

تعرض المطرب مروان بابلو لحالة عصبية أثناء حفله وقام بتكسير الميكروفون بسبب الفرقة الموسيقية نظراً لعدم توافر الانسجام بين أداء موسيقى الراب التي تحتاج إلي تقنيات produsers و electronic music لتوصيل الإحساس والروح للجمهور وهذا من الصعب توفيره عن طريق فرقة موسيقية.

وبسبب ذلك تم تغريم مروان بابلو 100 ألف جنيه وتغريم عفرتو 50ألف جنيه لغنائه بفلاشة.

هاشتاج اقاله مصطفى كامل

تصدر الهاشتاج موقع تويتر خلال الساعات الماضية وعبر عن مدى غضب الجمهور من طريقة و إداراة النقابة وجاءت التعليقات كالاتي:-