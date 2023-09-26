“في أحدث ظهور له”.. محمد رمضان يحتفل بـ عيد ميلاد ابنته “حنين”: «زي النهاردة ربنا رزقني بأجمل بنوته في الحياة»

قام الفنان المعروف محمد رمضان، بالإحتفال بـ عيد ميلاد ابنته والتي تُدعى حنين، وذلك أمس الإثنين الموافق 25 من شهر سبتمبر، حيث قام بمشاركة جمهوره ومُحبيه بمجموعة من الصور الخاصة بها في طفولتها، مشيراً بأن مثل هذا اليوم رُزق بأول مولودة له، داعياً لها المولى عز وجل بأن يحفظها من كل سوء ويراعاها ويُسعدها في حياتها.

صور مجمعة للفنان محمد رمضان وبناته من حسابه الرسمي على "فيس بوك"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

ونشر الفنان، مجموعة من الصور لـ ابنته حنين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وكتب: “زي النهاردة ربنا رزقني بأجمل وأحلى بنوته في الدنيا كلها.. حنين محمد رمضان.. كل عام وإنتي بخير وصحة وسعادة.. أجمل وأحلى البنات”.

ومن جانبه، فقد قامت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوة المُقدمة من أحد المحامين ضد الفنان محمد رمضان، وذلك بخصوص منعه من العمل بالتمثيل والغناء، وسحب كل التراخيص الصادرة له وشطبه نهائياً من النقابة، حيث أكد المحامي مُقيم الدعوة بأن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تأخرها، وأن له دور هام جداً في تعليم القيم والمبادئ بالمجتمعات، فإما أن يقود المجتمع كله نحو التقدم والرقي أو يقوده نحو الإنحدار والتأخر، وذلك خلال العمل على وتر القيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها المجتمع العربي.

وأوضح أيضاً، بأن الفن هو القدرة على استنطاق النفس، حيث أنه يُعطي الإنسان منا فرصة التعبير عن نفسه أو مُحيطه بصورة صوتية أو بصرية أو حتى حركية، ومن السهل جداً على أي شخص منا أن يستخدمه لترجمة المشاعر والأحاسيس والصراعات التي توجد بداخله، وليس من الضروري التعبير عن حاجته لبعض مُتطلبات في حياته الخاصة، على الرغم من أن بعض العلماء أكدوا بأن الفن أصبح أمراً ضرورياً في حياة الإنسان مثل “الطعام والماء”.