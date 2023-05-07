بسبب مقلب رامز جلال محمد فؤاد في ألمانيا للعلاج للمرة الرابعة نتيجة إصابة في ظهره

خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي كشف المطرب محمد فؤاد عن سفره إلى ألمانيا للعلاج، وذلك بعدما تعرض للإصابة أثناء تصويره برنامج رامز جلال “رامز نيفر إند” في السعودية والذي عرض خلال شهر رمضان، حيث أنه تعرض للإصابة في مقلب الغسالة، كما كشف عن حقيقة تقديمه دعوى قضائية ضد البرنامج والقائمين عليه.

وقال محمد فؤاد في حديثه أن الكل افتكر إن حصلي أذى، وأبدوا انزعاجهم من المقلب خوفاً على محمد فؤاد، ولكني عرفت إن في كمية كبيرة من الناس بتحبي، ويارب أكون أستاهل ربع اهتمامهم هذا، ولكن المقلب لم يؤثر على عملية التكميم، وأضاف أن الإصابة التي تعرض لها كانت في ظهره نتيجة الخبطات التي تعرض لها أثناء تواجده في غرفة الغسالة، وهو الأمر الذي جعله يسافر للمرة الرابعة لأخذ حقن في ظهره.

وأما عن نيته تقديم دعوى قضائية ضد القائمين على هذا البرنامج ورامز جلال، نفى محمد فؤاد ذلك، وخاصة أنه كان قد قال في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة والذي عرض في رمضان بعد حلقته مع رامز جلال، وقال أنه كان يعف أن البرنامج مع رامز ولكنه لم يعرف تفاصيل المقلب، وأضاف قائلاً رامز حبيبي ولو طلبني هروح له تاني ورامز ابني.