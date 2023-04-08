“مش متربي ولا شاف تربية” محمد فؤاد يهاجم طارق الشناوي بعد وصفه بـ “سيد قشطة”

هاجم المطرب محمد فؤاد الناقد الفني طارق الشناوي وذلك أثناء حلقة العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة والذي يذاع عبر شاشة قناة المحور والنهار خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على خليفة وصفه ب “سيد قشطة” بعد زيادة وزنه وقبل عملية التكميم الأخيرة التي قام بها محمد فؤاد، وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب عن جمهور محمد فؤاد.

وخلال اللقاء عقب محمد فؤاد علي تصريح الناقد الفني طارق الشناوي في أحد اللقاءات التليفزيونية حينما سئل عن محمد فؤاد وأجاب بأنه كان سيد الغناء ولكنه الآن سيد قشطة في تعبير ساخر منه بعد زيادة وزنه في الفترة الأخيرة، وقال فؤاد أن طارق الشناوي “مش متربي ولا شاف تربية” وكان من الممكن أن أحبسه بهذا اللفظ، فهل من اللائق أن أقول طارق شبه القرد.

وأضاف أه لا يجرؤ على وصف أحد بهذا الوصف، وماذا يعلم لجيل الصحفيين؟ ولكن عندما قابلته في السعودية صافحته أمام الحضور وقال لي أنت زعلان قت له لا وقبلت رأسه ولكن لم أتحدث في هذا الأمر لأننا كنا ضيوف وكان هناك معظم نجوم الوسط الفني وبحضور تركي آل الشيخ.

وأضاف أنه كان يعاني من عقدة نفسية بسبب زيادة وزنه، ولكن طارق الشناوي كان يهاجمني منذ عرض فيلم إسماعيلية رايح جاي وبعد عرضه كتب أنه يشبه ما يفرزه الطفل بعد أكله بساعتين، ووجه رسالة قوية لطارق الشناوي لازم تكون مؤدب شوية واحترم نفسك.