وزارة التنمية المحلية: جولة تفقدية للمحافظين لمنافذ بيع السلع الأساسية في سوهاج وكفر الشيخ

نشرت وزارة التنمية المحلية اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع الفيس بوك جولة ميدانية قد قام بها كلاً من محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، ومحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين لعدد من المعارض المخصصة لبيع السلع الغذائية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار مما يخفف العبء على المواطن، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن أسعار السلع في جميع المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية.

جولة محافظ سوهاج

بدأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج جولته بتفقد معرض بيع السلع الغذائية بمدينة ناصر أمام ستاد سوهاج الرياضي وتأكد أن السلع الأساسية يتم طرحها بأسعار مخفضة قد تصل إلى 25%، ووجه المسئولين في مديرية التموين بضرورة ضخ كميات مناسبة من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين.

وجاء بيان وزارة التنمية المحلية على النحو التالي:

“تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن وتنفيذاً لقرار د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من معارض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتي توفرها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، يرافقه النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ومسئولي مديرية التموين .

واستهل المحافظ جولته بتفقد معرض بيع السلع الغذائية بمدينة ناصر أمام ستاد سوهاج الرياضي، وسط إقبال كثيف من المواطنين، واطمأن المحافظ على توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل ما بين 20 إلى 25%، ووجه مسئولي مديرية التموين بضخ كميات كافية من السلع الأساسية، خاصة الأرز والسكر والزيوت، وتلبية احتياجات جميع المترددين على المعرض بشكل دائم طوال اليوم، مشددا على ضرورة التوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية والمواد التموينية بجميع مراكز المحافظة .

ويضم المعرض عدد من المنتجات والمواد الغذائية منها ” اللحوم البلدي بسعر 150 جنيه للكيلو، وأرز بسعر 14.5 جنيه للكيلو، وسكر بسعر 13.5 جنيه للكيلو، ومكرونة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه، بالإضافة إلى عدد من السلع والمواد الغذائية الأخرى التي تحتاجها الأسرة .

كما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج،، خلال جولته، بتفقد معرض بيع السلع الغذائية بحي غرب سوهاج، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، تحت إشراف مديرية التموين؛ لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتفقد المحافظ الأجنحة المختلفة بالمعرض، وتابع توافر جميع أنواع السلع الغذائية، خاصة الأساسية منها بأسعار مناسبة، كما تفقد عدد من المحال التجارية بشارع “الجرجاوية ” بنطاق حي غرب سوهاج، واطمأن من التجار والمواطنين المترددين على تلك المحال على توافر كافة السلع والمواد التموينية .

وشدد محافظ سوهاج على مسئولي مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والصحة، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ لتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقرى المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع احتكار أي سلعة، والعمل على ضبط الأسعار، والتوسع في إقامة المعارض، والمنافذ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.”

جولة محافظ كفر الشيخ

كذلك قد شملت جولة اللواء جمال نور الدين عدد من منافذ بيع السلع الغذائية وحرص على الاستماع لآراء المواطنين حول توفر السلع بالأسواق ومدى جودتها، كما أنه شدد على ضرورة وضع الأسعار على السلع بطريقة واضحة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه شدد على ضرورة المتابعة اليومية من رؤساء المدن والمراكز والأحياء ومراقبة السلع والأسعار بشكل مستمر عن طريق تنفيذ حملات على مدار اليوم داخل الأسواق ومنافذ البيع.

وجاء بيان وزارة التنمية المحلية بخصوص جولة محافظ كفر الشيخ على النحو التالي:

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن وتنفيذاً لقرار د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لمتابعة توافر السلع في الأسواق والمرور على المحال والسلاسل التجارية، للتأكُد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وجودتها، وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وتم التأكُد من توافر السلع الإستراتيجية، وخاصة الأرز، بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، والتي تكفي لعدة أشهر، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

وقد شملت جولة المحافظ تفقد منافذ بيع السلع والسلاسل التجارية ، وحرص المحافظ على الاستماع لأراء المواطنين حول توافر السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، مشددا على أصحاب السلاسل التجارية والمحال والسوبر ماركت بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة لعدم تعرضهم للغرامة طبقاً للقانون، كما تم التنبيه بتنوع السلع في الجمعيات الإستهلاكية التابعة لمديرية التموين، ليستفيد المواطنين من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة لجميع الفئات، وتوفير اللحوم، علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومُعلنة للمواطنين، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب، كما تفقد منافذ بيع السلع الغذائية ومنها منفذ غرب مدينة كفر الشيخ، ودلتا ماركت وعدد من المحال التجارية ،وتابع الإعلان عن أسعار السلع، ووضعها في أماكن واضحة للجمهور.

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.