“بعد هجوم بسمة وهبة عليها”.. لقاء سويدان عن واقعة صفعها لـ ميدو عادل: «في ناس بتخوض في عرضي عشان رافضة أظهر في البرامج التليفزيوينة»

صرحت الفنانة لقاء سويدان، بأنها تتعرض للكثير من الإنتقادات من بعض اللجان الإلكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد قيامها بصفع الفنان ميدو عادل، عقب انتهاء العرض المسرحي “سيد درويش”، وأشارت بأن سبب الهجوم عليها رفضها إجراء مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيوينة، ومن بعدها انتقادها بأحد البرامج.

صور مجمعة للفنانة لقاء سويدان من موقع "مبتدا"، وصورة للإعلامية بسمة وهبة من موقع "البيان"، وصورة للفنان ميدو عادل من حسابه الرسمي على "فيس بوك"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نحوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال لايف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وعلقت: “مش حابه أطلع أقول حاجة، وده بالرغم من إني بتهاجم في البرامج، وهما بيكلموني وبيقولوا ردي وأنا برفض وأتشتم”.

وواصلت لقاء: “وحتى لو في مشكلة بيني وبين زميل ليا مش هطلع أقول عنه أي حاجة أبداً.. دي مش أخلاقي اللي اتربيت عليها، وبالرغم من إنهم بيشتموني في البرامج بس عادي، وبقول ياما ناس كتيرة قبلي وأهم مني واتشتموا، وكل اللي أقدر أقوله إن الواقعة مع الجهات المختصة في الوقت الحالي”.

وأضافت الفنانة: “على فكرة أنا كنت مقدمة شكوى في الفنان ميدو من شهر أغسطس الماضي، وده مش علشان تجاوزات في حقي أنا بس.. لأ في تجاوزات كتيرة، وأنا واحدة كبيرة عندي 49 عام، واشتغلت من فنانين ليهم قيمتهم زي سعاد حسني وأحمد زكي”.

وتابعت سويدان: “وبالرغم من كبر سني إلا إني سعيدة إن ربنا مديني الصحة والشكل الجميل المناسب لسني، ولكن للأسف الشديد إن الناس تخوض في عرضي فدي حاجة مش كويسة ومش أخلاق، والواحد لما ينتقدني أحسن ما يجيب لجان إلكترونية ترد وتهاجم فيا، وأنا مش بيفرق معايا الناس المزيفة، واللي بيفرق معايا أوي الجمهور الحقيقي اللي بيحبني وأصدقائي اللي واقفين معايا بجد”.

وجديراً بالذكر، بأن الإعلامية بسمة وهبة قامت بإنتقاد تصرف الفنانة لقاء سويدان مع الفنان ميدو عادل وصفعه أمام الجمهور، عقب إنتهاء مسرحية “سيد درويش”، حيث قالت: “بجد الموضوع مُقزز، وجديد علينا كشعب مصر، ولكني مُضطرة أتكلم عنه.. يعني إيه ست تضرب راجل بالقلم أمام الجمهور وعلى خشبة المسرح، أين حق المسرح؟.. أين حق الجمهور.. أين حق الشعب المصري؟”.