“بعد إعلانها الإنفصال عنه رسمياً على يد مأذون”.. حسام حبيب رداً على خبر طلاقه من شيرين عبدالوهاب: «معرفش حاجة»

أثار الفنان حسام حبيب، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رد فعله الغريب على خبر انفصاله عن زوجته الفنانة الجميلة شيرين عبدالوهاب، حيث أنه أبدى استنكاره ورفض الكشف عن حقيقة الطلاق.

صور مجمعة للفنان حسام حبيب من موقع "اليوم"، وصورة للفنانة شيرين عبدالوهاب من حسابها الرسمي على "انستجرام"، وصورة لهما معاً من موقع "المصري اليوم"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكد حسام، خلال تصريحاته مع القاهرة 24 عن خبر انفصاله عن شيرين، قائلاً: “معرفش حاجة”، وذلك في نفس الوقت الذي أكدت فيه المطربة شيرين انفصالها عنه رسمياً.

ومن جانبها، فقد قامت المطربة شيرين عبدالوهاب بالكشف لـ القاهرة 24، عن كواليس انفصالها عن زوجها حسام حبيب بعد زواجهما في شهر إبريل لعام 2018، وأشارت بأن الطلاق تم بالفعل أمس على يد مأذون، بعد صلاة المغرب بالقاهرة.

وأوضحت الفنانة، بأن الطلاق تم في هدوء تام وبرضا كلا الطرفين ودون مشاكل أو خلافات، مشيرة إلى أنها في حالة صحية جيدة وبخير حال، وأنها لم تُعاني من أي أزمات مثلما حدث معها في المرة السابقة، وأنها تقوم في الوقت الحالي بتحضير مجموعة من أجدد أغانيها التي سوف تقوم بتقديمها لجمهورها خلال الفترة القادمة، وأن ما يشغل بالها في المقام الأول بناتها وعملها.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة شيرين عبدالوهاب أعلنت زواجها من الفنان حسام حبيب بشهر إبريل لعام 2018، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل وبعض الأصدقاء المُقربين من كلا الطرفين، وأثناء فترة زواجها نشب بينهما الكثير من الأزمات والخلافات.

وجاء طلاق شيرين عن زوجها حسام، بعد فترة قليلة من تداول بعض الأخبار عن وجود خلافات بينهما، وذلك أثناء مشاركتها بحفل “روائع السنباطي” خلال موسم الرياض، والذي أُقيم في بداية شهر ديسمبر الحالي، الأمر الذي جعل كلا الطرفين يُغادر المملكة دون الآخر.