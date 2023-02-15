حسن يوسف: مفيش حاجة اسمها سي السيد.. أو إن الراجل يعمل اللي هو عايزه والست لأ

بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، كشف الفنان القدير حسن يوسف، عن سر نجاح علاقته بزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

حيث قال يوسف، في تصريحات صحفية: “بقالنا 50 سنة متجوزين.. وبحمد ربنا لإن دي نعمة.. والمساواة بين الراجل والست شيء أساسي.. والكلام اللي منتشر في الفترة دي إن الراجل أحسن من الست وأهم منها ما يصحش”.

وأضاف: “مفيش حاجة اسمها سي السيد.. أو إن الراجل يعمل اللي هو عايزه والست لأ.. دي حاجات غريبة عمرنا ما سمعنا بيها على أيامنا.. زمان كان الناس حاجة تانية خالص غير دلوقتي”.

وتابع: “لازم الراجل يحترم الست.. وما ينفعش أبدًا يقلل منها مهما كان.. وسر نجاح علاقتي بزوجتي هو الحب والاحترام والعطاء.. العطاء مش معناه فلوس بس إنما عطاء في كل حاجة”.

الجدير بالذكر أن اسم الفنان حسن يوسف، تصدر التريند في الفترة الماضية بعد أزمة التصريحات بين نجله وبين النجم الكبير حسين فهمي، على خلفية عدم دعوته لحضور مهرجان القاهرة السينمائي.

كان الفنان عمر حسن يوسف، قد أثار ضجة بهجومه على النجم الكبير حسين فهمي، حيث نشر صورة لوالده الفنان الكبير حسن يوسف، في شبابه وعلق عليها قائلًا: “ده لما شبع تمثيل كنت انت لسه بتحبي على أي فرصة يا حسين يا فهمي”.

جاء ذلك بسبب تبرير الفنان حسين فهمي، لعدم دعوة الفنان حسن يوسف، لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44؛ لأنه حرم الفن في وقت من الأوقات، حيث صرح قائلًا: “حسن يوسف اعتبر أن الفن حرام في فترة من الفترات”.