“كان مسلوع ومنكوش واحتقرته”.. حينما تحدثت هناء الشوربجي عن كواليس أول لقاء جمعها بـ محمد صبحي

قامت الفنانة الجميلة هناء الشوربجي، بإستعادة ذكرياتها مع أول لقاء جمعها بالفنان محمد صبحي، أثناء تقدمها للإلتحاق بمعهد الفنون المسرحية، حيث أنه كان طالباً بالصف الأول في ذلك الوقت، بينما كانت الفنانة قد وضعت قدمها على أول طريق الفن وكانت تعمل راقصة بـ فرقة رضا.

صور مجمعة للفنانة هناء الشوربحي من بوابة "أخبار اليوم"، وصورة للفنان محمد صبحي من حسابها الرسمي على "إكس"، وصورة لهما معاً من أحد الأعمال الفنية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “معكم”، والتي تقوم بتقديمة الإعلامية منى الشاذلي، والمُذاع عبر شاشة “on”، موضحة: “بعد ما رسبت أكتر من سنة أخدت الثانوية العامة بطلوع الروح، وساعتها قدمت في معهد سكرتارية، ولكن الفنان علي رضا صمم إني أقدم في معهد فنون مسرحية، وأشتغل فنانة شاملة”.

وواصلت هناء: “ولما روحت المعهد وكان معايا علي رضا دخلنا مكتب نبيل الألفي رحمه الله، وهو وقتها كان عميد المعهد وصديق علي، وكان آخر يوم في التقديم وراح كاتب إسمي على ظرف فاضي وقال نادوا ليا على صبحي”.

وحينما سؤلت الفنانة، عن انطباعها بأول مرة تقابل فيها الفنان محمد صبحي، علقت: “أول مرة أشوفه لما دخل عليا المكتب لقيته مسلوع واحتقرته أوي، وكان لسه صغير وشعره منكوش ومنحكشن ولكنه كان جوكر الدفعة والكل كان بيحبه جداً، وساعتها دربني على مشهدين وكان معلم في التدريب، وبعدها دخلت الإختبار وطلعت الأولى على كل المُتقدمين، وكان بينهم فنانين كبار شغالين في السوق دلوقتي”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة هناء الشوربجي لفتت أنظار الجميع إليها بعد تقديمها لدور “نادية” والدة الفنان أحمد داود بالمسلسل الشهير “زينهم”، والعمل حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه عبر منصة “واتش إت”.

وشارك الفنانة بطولة “زينهم”، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وكريم قاسم، وعماد رشاد، ويارا جبران، وسلوى محمد علي”، وغيرهم، والعمل إنتاج شركة “أروما أستوديوز” للمنتج المعروف تامر مرتضى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيى إسماعيل.