“بدون مكياج”.. هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها.. الجمهور يُعلق: «أجمل من مشت على الأرض»

قامت الفنانة اللبنانية الجميلة هيفاء وهبي، بلفت أنظار الجمهور لها بعد ظهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها، والتي ظهرت فيها الفنانة بدون مكياج.

صور مجمعة للفنانة هيفاء وهبي من حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وصورة لها من موقع "نواعم"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وقامت الفنانة، بنشر الصور خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، حيث ظهرت هيفاء وهى جالسة في سيارة بدون مكياج وشعرها منسدل على كتفها، مرتدية بعض الإكسسوارت الخفيفة الأمر الذي جعلها تظهر غاية في الجمال.

وعلى الفور إنهالت التعليقات على الفنانة من الجمهور، والتي كانت أغلبها رسائل حب وإعجاب، حيث علق مُتابع: “ما أجمل هذه الإبتسامة.. أجمل من مشت على الأرض”، وقال ثان: “قمر الكون كله.. معنى كلمة الجمال إنتي”، وعلق آخر: “أجمل إنسانة في العالم كله.. هيفاء”.

ومن جانبها، فقد أعلنت الفنانة هيفاء وهبي مؤخراً بأنها تستعد لتصوير فيلم بعنوان “جوري” بحانب “محمود الليثي، وكريم عفيفي”، ونشرت صور لها مع فريق العمل من الطائرة، خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وعلقت: “جوري فيلم جديد .. صيف 2024.. للمخرج المعروف مرقص عادل ومدير التصوير أحمد عاشور”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة هيفاء وهبي شاركت ببطولة فيلم “رمسيس باريس”، وحققت نجاحاً كبيراً خلال العمل، وشاركها البطولة كلاً من “محمد سلام، ومصطفى خاطر، ومحمد ثروت، وحمدي المرغني”، وغيرهم الكثير من النجوم، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وقامت أيضاً ببطولة فيلم “أشباح اوروبا”، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وياسر الطوبجي، وأروى جودي”، وغيرهم، والعمل تأليف كريم فاروق وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتدور أحداث “أشباح اوروبا”، في إطار الجريمة والأكشن حول سيدة أنجبت 6 توأم، وبسبب الظروف المادية الصعبة يضطر زوجها لبيع 3 منهم، وعندما علمت الزوجة بما حدث قررت تركه والسفر للخارج، وبعدها تتوالى أحداث العمل.