مصير مجهول يواجه فيلم هيفاء وهبي الجديد: قد يمنع من العرض!

أكدت مصادر إعلامية أن فيلم “رمسيس باريس” الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل، يواجه مصيرًا مجهولًا.

جاء ذلك بعد قرار لجنة الشكاوى في غرفة صناعة السينما، التي ألزمت الشركة المنتجة للفيلم بسداد مبلغ قدره 100 ألف دولار و5 % من أرباح الفيلم لصالح المنتج سامي عدنان أفيوني، بناءًا على شكواه.

وأشارت المصادر إلى أنه في حالة عدم سداد المبالغ المذكورة لن تحصل شركة “AKA للإنتاج السينمائي” لأصحابها: ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى، وإيمان عبد الرحمن، على تصريح بعرض الفيلم.

وطرحت الشركة المنتجة لـ “رمسيس باريس” البرومو الأول للفيلم عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وهو العمل الذي يشارك في بطولته كلًا من: محمد سلام، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، من تأليف: كريم حسن بشير، وإخراج: أحمد خالد موسى.

وعرض للفنانة هيفاء وهبي، مؤخرًا عبر منصة “شاهد VIP” فيلم “أشباح أوروبا” الذي تم رفعه من دور العرض السينمائي في مصر، أوائل شهر ديسمبر الماضي؛ نظرًا لضعف إيراداته.

“أشباح أوروبا” بطولة: هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وباسم سمرة، من إخراج: محمد عبد الرحمن حماقي.