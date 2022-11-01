أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في الأسواق المصرية بعد تجاوز الدولار حد 24 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 استقرارا ملحوظ بعد ارتفاعا كبير خلال اليومين الماضيين متبوعا بالارتفاع في سعر الفائدة على الدولار، حيث سجل عيار الذهب 21 ارتفاعا كبيراً خلال بداية هذا الأسبوع وصل لنحو 65 جنيه تقريباً بحسب ما نشر على موقع شعبة الذهب، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 2%، على الرغم من الاستقرار في سعر الذهب عالمياً حيث سجلت الأوقية نحو 1663 دولار بنسبة انخفاض 0.03% عن الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في مصر

هذه الأسعار بدون الدمغة والمصنعية والتي قد تختلف من محل لآخر وتتراوح من 30 إلى 60 جنيه في الجرام الواحد.

العيار سعر البيع بالجنيه سعر الشراء بالجنيه المصري جرام الذهب عيار 24 1371 1383 جرام الذهب عيار 22 1257 1268 جرام الذهب عيار 21 1200 1210 جرام الذهب عيار 18 1029 1037 جرام الذهب عيار 14 800 807 جرام الذهب عيار 12 686 691 سعر بيع الأونصة 42651 43007 سعر بيع الجنيه الذهب 9600 9680 سعر كيلو الذهب 1.371.429 1.382.857

بورصة الذهب عالمياً

هذا ويهتم العديد من المصرين المقبلين على الزواج والمستثمرين بأسعار الذهب محليا وعالمياً نظراً لارتباطه بالاقتصاد العالمي وخاصة في الفترة التي يشهدها العالم، ونظرا لأن قيمة النقود تقل بمرور الوقت يعتبر الذهب حالياً ملاذاً آمنا للعديد من الأشخاص في ظل تقلبات أسعار صرف الدولار والارتفاعات في نسب الفائدة والتضخم العالمي والأزمة الاقتصادية التي يعيشها الكثير من دول العالم حاليا.

فيما تراجعت أسعار عقود الذهب الأمريكية بنحو 0.01% بقيمة أكثر من 0.15 دولار، على الرغم من ارتفاع المعاملات الفورية عند 1663.43 دولار للأوقية، في ظل السياسات النقدية التي يتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم العالمي.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

بعد قرار البنك المركزي أمس الخميس برفع سعر الصرف والفائدة على الدولار بنحو 200 نقطة أو 2%، فارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية حتى كسر حاجز 24 جنيه.