سعر الفرنك السويسري اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر بيع الفرنك السويسري اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل قرش واحد فقط، بينما ارتفع سعر الشراء بمعدل 3 قروش في عدد من البنوك.

وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك بلوم مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.76 للبيع، و19.45 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 19.65 للبيع، و19.56 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 19.67 للبيع، و19.58 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 19.65 للبيع، و19.56 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 18.68 للبيع، و18.60 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 19.67 للبيع، و19.54 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.67 للبيع، و19.54 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 18.57 للبيع، و19.54 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.67 للبيع، و19.57 للشراء.

بنك عوده Audi:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.