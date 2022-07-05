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سعر الفرنك السويسري اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

انخفض سعر بيع الفرنك السويسري اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل قرش واحد فقط، بينما ارتفع سعر الشراء بمعدل 3 قروش في عدد من البنوك.

سعر الفرنك السويسري اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • بنك بلوم مصر:

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سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.76 للبيع، و19.45 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 19.65 للبيع، و19.56 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 19.67 للبيع، و19.58 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 19.65 للبيع، و19.56 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 18.68 للبيع، و18.60 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 19.67 للبيع، و19.54 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.67 للبيع، و19.54 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 18.57 للبيع، و19.54 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.67 للبيع، و19.57 للشراء.

  • بنك عوده Audi:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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