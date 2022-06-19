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سعر الفرنك السويسري اليوم الأحد 19 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

ارتفع سعر الفرنك السويسري اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري، بمعدل من 50 إلى 70 قرشًا في جميع البنوك.

سعر الفرنك السويسري اليوم الأحد 19 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • بنك بلوم مصر:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال القطري اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.49 للبيع، و19.33 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 19.50 للبيع، و19.22 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 19.53 للبيع، و19.24 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 19.50 للبيع، و19.22 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 18.67 للبيع، و18.18 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 19.53 للبيع، و19.20 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.80 للبيع، و18.63 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 18.88 للبيع، و18.58 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.53 للبيع، و19.23 للشراء.

  • بنك عوده Audi:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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