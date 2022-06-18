سعر الفرنك السويسري اليوم السبت 18 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الفرنك السويسري اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري مسجلًا نفس أسعار أول أمس الخميس؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك بلوم مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.49 للبيع، و19.33 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 18.81 للبيع، و18.65 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 18.91 للبيع، و18.76 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 18.89 للبيع، و18.74 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 18.67 للبيع، و18.18 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 18.91 للبيع، و18.72 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 18.80 للبيع، و18.63 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 18.88 للبيع، و18.58 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.91 للبيع، و18.75 للشراء.

بنك عوده Audi:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.