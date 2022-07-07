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“بسبب نيرة أشرف”.. مرتضى منصور وجهًا لوجه مع فريد الديب

أسامة مقلد

في تطور جديدة بقضية نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التي قُتلت على يد زميلها محمد عادل، ذبحًا أمام بوابة الجامعة في جريمة بشعة هزت الرأي العام في 20 يونيو الماضي، أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تطوعه للدفاع عن المجني عليها.

"بسبب نيرة أشرف".. مرتضى منصور وجهًا لوجه مع فريد الديب

جاء ذلك بعد إعلان المحامي الكبير فريد الديب، استعداده لتولي مسئولية الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، في خطوة عرضته للهجوم الشديد من قبل الشعب المصري.

وتطوع منصور، للدفاع عن المجني عليها بعد الشائعات التي أثيرت حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق قائلًا: “نيرة ذبحت مرتين.. الأولى كانت في الشارع أمام حرم جامعتها.. والثانية عندما خاض البعض في عرضها”.

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وأضاف منصور، أن هناك عدد من المشبوهين يجمعون الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل طالبة جامعة المنصورة، مشيرًا إلى أنه مستعد للترافع عنها في القضية بدون أي مقابل.

وكان فريد الديب، قد أعلن موافقته بشكل مبدئي على تولي مسئولية الدفاع عن المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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