“بعد عودتها للسينما بـ الملكة”.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ هالة صدقي: «مبروك للملكة تستحقين التألق وحب الجمهور»

كانت الفنانة الجميلة إلهام شاهين، حريصة على دعم الفنانة هالة صدقي بعد عودتها للعمل بالسينما مرة ثانية من خلال فيلم بـ عنوان “الملكة”، وأكدت بأنها تتمنى لها مزيد من التوفيق والنجاح فيما هو قادم من حياتها.

صور مجمعة للفنانة إلهام شاهين من موقع "صدى البلد"، وصورة لها من موقع "أهم خبر"، وصورة للفنانة هالة صدقي من مسلسل "جعفر العمدة"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين، صور لها برفقة الفنانة هالة صدقي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، أثناء حضورها العرض الخاص للعمل أول أمس الأربعاء، وعلقت الفنانة: “بجد مبروك للملكة هالة صدقي، ودايماً يارب في نجاح وتوفيق.. تستحقين التألق وحب الناس.. يا حبيبتي وأختي وعشرة عمري كله”.

وأضافت إلهام: “وحقيقي حابه أبارك لكل أصدقائي وصديقاتي، وكل النجوم اللي شاركوا في الفيلم ومنهم شيرين رضا وباسم سمرة ودينا ومحمد رضوان ورانيا يوسف، وعاوزه أقولكم بحبكم أوي وبتمنى ليكم التوفيق والنجاح والتألق والخير كله فيما هو قادم”.

وجديراً بالذكر، بأنه تم إنطلاق عرض فيلم “الملكة” بجميع دور العرض السينمائية بمصر، أول أمس الأربعاء، والتي شاركت في بطولته الفنانة هالة صدقي، إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “رانيا يوسف، وكريم عفيفي، وشيرين رضا، وباسم سمرة، وعارفة عبدالرسول، ومحمد أسامة وشهرته أوس أوس، وانتصار، ودينا”، وغيرهم، والعمل تأليف هشام هلال وإخراج سامح عيدالعزيز.

ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم “بدرية طلبة، ودارين، وحسن الرداد، وأيمن قنديل، ومصطفى أبوسريع، وشمس”، وتدور أحداث “الملكة”، في إطار كوميدي تشويقي حول سيدة أعمال تُدعى “ماجدة”، والتي تتعرض للكثير من المشاكل والأزمات والمحاولات لإيذائها، ولكنها تنجو منها وتتمكن من الحصول على حقها خلال أحداث العمل.