“بعد توجيهها رسالة بالعبرية”.. بسمة وهبة رداً على منتقديها: «أنا تريند لوحدي هدور على التريند ليه؟.. وعملت انقسام داخل اسرائيل وبحضر رسالة تانية مفاجئة»

قامت الإعلامية المعروفة بسمة وهبة، بالرد على الإنتقادات التي وجهت لها خلال الفترة الماضية، بعد توجيهها رسالة لإسرائيل باللغة العبرية أثناء تقديمها لبرنامج “90 دقيقة”.

صور مجمعة للإعلامية بسمة وهبة من موقع "في الفن"، وصورة لها من مجلة "الجميلة"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الإعلامية، خلال تصريحات لها مع “et بالعربي”، موضحة: “أنا تريند لوحدي هدور على التريند ليه؟.. كل اللي عملته إني إتكلمت باللغة العبرية وبعترف بكده، والمهم عندي إن الرسالة تكون وصلت وهو ده اللي حصل، والناس نسيوا كل حاجة حصلت وركزت في طريقة كلامي.. إحنا في إيه ولا إيه حرام عليكم”.

وواصلت بسمة: “وكل اللي كنت عاوزه أعمله إني أبعت رسالة صحوة للشعب الإسرائيلي، وإنه مش لازم يسكت على اللي حصل وضروري يحاكم نتنياهو، وده بسبب اللي عمله.. هما الأطفال اللي بيعيطوا ذنبهم إيه، والكلام ده وصل لشعب إسرائيل، وأقدر أقول بكل فخر وثقة أنا كنت السبب في عمل إنقسام بين الشعب الإسرائيلي، وده لأنهم انقسموا على نتنياهو.. في ناس معاه وفي ناس تانية بتنتقد أفعاله”.

وأضافت الإعلامية: “وبجد مش فارق معايا الناس اللي سابت كل اللي بيحصل في فلسطين والأزمات اللي بيتعرض ليها الملسمين هناك، وانتقدوا اللغة اللي اتكلمت بيها، وده أكيد بيدل على إن نفسيتهم عاملة إزاي، وأنا عن نفسي كل اللي يهمني إن إسرائيل كلها اتفرجت على الفيديو بتاعي”.

وأوضحت بسمة وهبة، بأنها تُحضر لمفاجئة وتوجيه رسالة جديدة بالعبرية، وأنها هذه المرة سوف تقوم بالإستعانة بتقنية الـ AI، حتى تصل الرسالة بصورة أفضل من الرسالة السابقة.

وجديراً بالذكر، بأن الإعلامية بسمة وهبة قامت مؤخراً بالتعبير عن استيائها الشديد بعد قيام البعض بتحريف الفيديو الخاص بها، والتي قامت فيه بتوجيه رسالة للشعب الإسرائيلي باللغة العبرية اعتراضاً على ما يقوم به نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني.