“اللي حصل وصمة لن تُمحى من تاريخ المسرح المصري”.. بسمة وهبة عن واقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل: «جديدة علينا كـ شعب مصر»

قامت الإعلامية بسمة وهبة، بالتعليق على واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان للفنان ميدو عادل، وذلك عقب الإنتهاء من العرض المسرحي الشهير “سيد درويش”، وعلقت: “حقيقي موضوع مقزز، ولكني للأسف الشديد مضطرة أتكلم عنه، وفي برنامجي ده مش بنحاز غير للحق وبس، وفي النهاية المُخطئ سوف يُحاسب”.

صور مجمعة للإعلامية بسمة وهبة من موقع "البيان"، وصورة للفنان ميدو عادل من حسابه الرسمي على "فيس بوك"، وصورة للفنانة لقاء سويدان من موقع "مبتدا"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الإعلامية، أثناء تقديمها لحلقة أمس الإثنين من برنامج “90 دقيقة”، والمُذاع عبر شاشة “المحور”:، “بجد جديدة علينا إحنا كشعب مصر، وده إن سيدة تقوم بصفع رجل على وجهه أمام الجمهور، وطبعاً أول حاجة بننحاز ليها هو حق الجمهور المصري”.

وواصلت بسمة: “فين حق المسرح مما حدث؟، وأين احترام الجمهور والشعب المصري كله؟، وأين حق الوسط الفني بأكمله؟.. اللي حصل إساءة للجمهور والمسرح وجميع العاملين به والشعب المصري، وعلشان كده إحنا بنسأل فين حق المسرح؟، وده علشان الواقعة دي ستظل وصمة لن تُمحى من تاريخ المسرح المصري”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة لقاء سويدان قامت بالتعليق على واقعة صفعها للفنان ميدو عادل أمام الجمهور على خشبة المسرح، عقب الإنتهاء من مسرحية “سيد درويش”، وأكدت بأن هناك العديد من الأطراف في هذه الواقعة وأنها ليست الطرف الوحيد بها، مؤكدة بأن الأمر حالياً أمام الجهات المُختصة للتحقيق فيه.

وقامت الفنانة، بإنتقاد العديد من رواد السوشيال بعد تعليقاتهم السلبية على الواقعة، وأكدت بأنهم لا يعرفون الحقيقة كاملة، وأن الفنانة لقاء والفنان ميدو والشهود العيان هم من يعلمون تفاصيل تلك الأزمة، وأشارت بأن الكاميرات الخاصة الموجودة في المسرح تشهد على الأزمة التي حدثت بين الطرفين، وأنها قامت بالتقدم بشكوى مُوثقة بالفيديوهات والصور، ونفت تماماً أنها تستهدف من هذا الأمر تشويه سمعة زميل لها بمهنة الفن.