أيتن عامر تدافع عن رنا رئيس: مش فاهمة إيه الهجوم ده كله!

دافعت الفنانة أيتن عامر، عن زميلتها الفنانة الشابة رنا رئيس، عقب تعرضها لحملة هجوم شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد رد الفعل العنيف من قبل بعض المتابعين حول شخصية (مريم) التي تقدمها الفنانة الصاعدة رنا رئيس، خلال أحداث مسلسل “أزمة منتصف العمر” المثير للجدل، والذي يعرض حاليًا عبر منصة “شاهد VIP”.

وغردت أيتن، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” قائلة: “يا جماعة رنا رئيس موهوبة وشاطرة وعملت كذا حاجة قبل كده كانت ممتازة فيهم.. آخرهم مثلًا (موضوع عائلي).. مش فاهمة إيه الهجوم ده كله!”.

يذكر أن الفنانة أيتن عامر، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “مكتوب عليا” والذي عادت من خلاله للكوميديا.

“مكتوب عليا” بطولة: أكرم حسني، وعمرو عبد الجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي، وهلا رشدي، وبسنت النبراوي، وأسامة عبد الله، وعزة لبيب، وجهاد عصام، وإسماعيل فرغلي، والطفلة هنا زهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف: إيهاب بليبل، وإخراج: خالد الحلفاوي.