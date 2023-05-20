“صدق أو لا تصدق”.. عمرو دياب يرتدي ساعة بـ 4 مليون جنيه في حفله بالكويت

أثار المطرب عمرو دياب، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بساعة فخمة خلال إحيائه حفل الكويت.

حيث ظهر الهضبة، مرتديًا ساعة “Aquanaut Chronograph 5968G-010” من دار أزياء “PATEK PHILIPPE”، وهي الساعة المصنوع جسدها من الذهب الأبيض عيار 18، وتحتوي على 32 حجرًا كريمًا، بالإضافة إلى ذراع مطاطي أخضر اللون.

وفوجئ جمهور المطرب الشهير بسعر الساعة المبالغ فيه، حيث أن سعرها يصل على موقع بيعها الرسمي إلى 135 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 4 مليون و170 ألف جنيه مصري.

وأحيا النجم عمرو دياب، حفلًا جماهيريًا ضخمًا في الكويت حضره عدد كبير من محبيه، وقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه مثل: “انت الحظ، وقمرين، ويا أنا يا لاء، وراجع، ونور العين، وقدام مرايتها، ووياه، وشكرًا من هنا لبكره، وده لو اتساب، وهنتدلع، والعالم الله، وبحبه، وليلي نهاري”.

وأبدى الإعلام الكويتي اهتمامًا بالغًا بحفل الهضبة عمرو دياب، والذي يعد الحفل الأضخم لصيف هذا العام، خاصة وأنه يشهد الحضور الجماهيري الأضخم لأي مطرب عربي في البلاد.