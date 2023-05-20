أخبار مصر

“صدق أو لا تصدق”.. عمرو دياب يرتدي ساعة بـ 4 مليون جنيه في حفله بالكويت

أسامة محمد

أثار المطرب عمرو دياب، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بساعة فخمة خلال إحيائه حفل الكويت.

"صدق أو لا تصدق".. عمرو دياب يرتدي ساعة بـ 4 مليون جنيه في حفله بالكويت

حيث ظهر الهضبة، مرتديًا ساعة “Aquanaut Chronograph 5968G-010” من دار أزياء “PATEK PHILIPPE”، وهي الساعة المصنوع جسدها من الذهب الأبيض عيار 18، وتحتوي على 32 حجرًا كريمًا، بالإضافة إلى ذراع مطاطي أخضر اللون.

قد يهمك:

بالفيديو.. العندليب يغني 3 أغاني لعمرو دياب بالذكاء الاصطناعي بشكل خيالي!

بكاء دينا الشربيني بسبب حبيبها.. ماذا الذي حدث؟

وفوجئ جمهور المطرب الشهير بسعر الساعة المبالغ فيه، حيث أن سعرها يصل على موقع بيعها الرسمي إلى 135 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 4 مليون و170 ألف جنيه مصري.

وأحيا النجم عمرو دياب، حفلًا جماهيريًا ضخمًا في الكويت حضره عدد كبير من محبيه، وقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه مثل: “انت الحظ، وقمرين، ويا أنا يا لاء، وراجع، ونور العين، وقدام مرايتها، ووياه، وشكرًا من هنا لبكره، وده لو اتساب، وهنتدلع، والعالم الله، وبحبه، وليلي نهاري”.

وأبدى الإعلام الكويتي اهتمامًا بالغًا بحفل الهضبة عمرو دياب، والذي يعد الحفل الأضخم لصيف هذا العام، خاصة وأنه يشهد الحضور الجماهيري الأضخم لأي مطرب عربي في البلاد.

Avatar of أسامة محمد
أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    ايه المشكلة مايلبس

    الرد
أحدث المقالات