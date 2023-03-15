فيديو قديم لعمرو دياب: إذا كان الغنا حرام يبقى يمنعوه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للمطرب عمرو دياب، يتحدث فيه عن تحريم الغناء.

وهو الفيديو المقتطف من لقاء الهضبة في منتصف التسعينيات مع الإعلامي الكبير عماد الدين أديب، والذي قال فيه: “مش بعرف أعمل حاجة غير إني أغني وضمير راضي وكويس جدًا تجاه الغنا”.

وأضاف: “مبعملش حاجات غلط كتير إذا قدرت.. وإذا كان الغنا حرام يبقى يمنعوه.. ولكن امتاع الناس ده قيمة عالية جدًا.. لما بحس في عيون الناس إنهم مبسوطين دي نعمة من عند ربنا”.

وتابع: “الحكمة اللي بؤمن بيها في حياتي هي إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.. وقولتها 100 مرة وواحد في برنامج في دبي قالي هو اللي انت بتعمله ده عمل عشان ربنا يديلك”.

الجدير بالذكر أن المطرب عمرو دياب، شارك مؤخرًا في حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي بلغ عامه الـ 80، حيث أقامت السعودية حفل ضخم على خشبة مسرح أبوبكر سالم ببوليفارد الرياض سيتى، ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة 150 عازف موسيقي تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.